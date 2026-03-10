Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, ha empatado el récord de Wilt Chamberlain al anotar al menos 20 puntos en 126 partidos consecutivos.

El vigente MVP anotó una canasta de 3 puntos al final del tercer cuarto el lunes por la noche contra los Denver Nuggets para alcanzar los 22 puntos. Terminó con 35 puntos, incluido un triple decisivo a falta de 2.7 segundos, para que Oklahoma City se impusiera por 129-126.

Aunque Gilgeous-Alexander dijo que está centrado en los logros del equipo -el Thunder, defensores del título, tienen el mejor récord de la liga con 51-15-, se tomó unos momentos para reflexionar sobre el hecho de compartir récord con Chamberlain.

“Todavía no me lo puedo ni imaginar”, afirma. “Para ser sincero, intento no pensar en ello, sobre todo durante la temporada. Están pasando tantas cosas. Tantas cosas tienen que salir bien”.

Chamberlain estableció el récord de 1961 a 1963. Anotó al menos 20 puntos en cada partido de la temporada 1961-62 para los Philadelphia Warriors, lo que incluyó su famoso partido de 100 puntos en 1962. La racha de Chamberlain terminó el 20 de enero de 1963, cuando sólo jugó cuatro minutos con los San Francisco Warriors en San Luis.

Gilgeous-Alexander podría batir el récord el jueves en casa contra los Boston Celtics.

“El nombre con el que está ahí arriba es Wilt”, dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman, antes del partido. “Si amas este juego, debes amar su historia. Y para él y para Wilt, hablar de él una y otra y otra vez en sus récords - simplemente dice mucho sobre la carrera de Shai, la consistencia que ha mostrado a lo largo de los años.”

Gilgeous-Alexander tiene cinco partidos de al menos 50 puntos durante su racha, incluyendo un récord de carrera de 55 puntos contra los Pacers de Indiana a principios de esta temporada. La última vez que anotó menos de 20 puntos fue el 30 de octubre de 2024 contra San Antonio.

Gilgeous-Alexander anotó 17 puntos en la primera mitad del lunes. Subió el balón a la cancha en los últimos segundos del segundo cuarto con la oportunidad de empatar el récord. En lugar de eso, pasó el balón a Isaiah Joe para que anotara una canasta de 3 puntos sobre la bocina -una de las 15 asistencias de su carrera- y diera a los Thunder una ventaja de 66-60.

Gilgeous-Alexander anotó dos triples en los últimos 14 segundos para llevar a los Thunder a la victoria.

“Tremendo aplomo, confianza”, dijo el entrenador Mark Daigneault. “No cambia su mentalidad independientemente de las circunstancias. ... Ha tenido una actuación sobresaliente. No sólo el último tramo, sino el control del juego, la mezcla de ataque y pase. Puso a su equipo en ventaja toda la noche”.

