Carolina. Con siete minutos por jugar en el cuarto parcial, las Atenienses de Manatí perdían por cinco puntos en casa ajena frente a unas Gigantes de Carolina que estaban determinadas a poner en jaque la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Las Atenienses sabían que irse abajo, 3-1, en la serie de campeonato sería sucio y difícil de remontar. El quinteto dirigido por Miguel Toro procedió a provocar un avance de 10 unidades, en el que por casi cuatro minutos no permitieron a las Gigantes anotar. Manatí volvió a demostrar sus quilates cuando más los minutos contaban para así nivelar la serie, 2-2, luego de que Carolina no se pudiera recuperar del demoledor ‘rally’.

“Teníamos la soga en el cuello y había que sacar el juego sí o sí. Estar abajo, 3-1, en una serie es muy difícil. Ahora se convierte en una serie de 2-2. De los tres partidos que restan, dos son en casa, así que hay que aprovechar eso”, expresó Toro a Primera Hora.

“Mis jugadoras son unas guerreras porque saben que están jugando contra un gran equipo y eso les sube su energía porque ganar en Carolina no es fácil. Hoy fue una gran victoria, pero ahora nos toca defender la casa el sábado o no hicimos nada”, agregó tras concluir el partido.

Por segundo juego consecutivo, las piernas del conjunto manatieño rindieron más en el cuarto parcial. A pesar de no llevarse el triunfo en el tercer juego, las Atenienses dominaron el cuarto periodo, 23-14, después de un avance de 19 tantos. Anoche, Manatí volvió a aplicar la dosis al superar a Carolina, 23- 11, en los últimos 10 minutos del encuentro.

“En el cuarto, apostamos al plan de juego y nos salió bastante bien, pero hay que seguir ajustando porque ellas lo van a hacer. Estoy en contra de un gran entrenador con mucha experiencia y con el que he tenido muchas batallas. Nos conocemos, mutuamente, y sé que él (Carlos Calcaño) va a seguir ajustando”, explicó el dirigente de las Atenienses.

En el cuarto juego de la serie, el dirigente de las Gigantes, Carlos Calcaño, aseguró que el buen rendimiento que tuvo Manatí en el cuarto episodio se debía a que sus canasteras estaban agotadas.

Calcaño se ha visto obligado a dirigir con una rotación limitada sin Elemy Colomé y Kiara Quiñones. Colomé solo se ha reportado a tres partidos esta temporada debido a que se encuentra en Estados Unidos por “una situación personal”, según el técnico. Mientras que Quiñones está lastimada y solo ha jugado siete veces durante esta campaña. Como si fuera poco, la veterana delantera fuerte Rodsan Rodríguez solo ha visto cuatro minutos de acción en la serie de campeonato debido a que viene de recuperarse de una lesión en la pantorrilla a principios del torneo.

Pese a los estragos que están viviendo cuando llega el último parcial, Calcaño no vislumbra realizar cambios para el quinto partido, que será este sábado en el Coliseo Juan Aubín Cruz, de Manatí, debido a que “no hay tiempo para eso”.

“No se puede hacer nada. Está de parte de ellas, porque con el cansancio yo no puedo bregar. Es una rotación corta y no puedo hacer mucho más de lo que estoy haciendo... No (habrá muchos cambios para el quinto partido) porque no hay tiempo para eso. Mañana (hoy), vamos a ver videos y trataremos de corregir los errores que cometimos”, comentó Calcaño.

En la serie final, la rotación de las Gigantes ha consistido de siete baloncelistas, con excepción del cuarto juego que vieron acción ocho.