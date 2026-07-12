Caguas. Travis Trice fue el verdugo de los Cangrejeros de Santurce al anotar 24 de sus 32 puntos en la primera mitad del primer juego de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Su producción encaminó a los Criollos de Caguas a una importante victoria el jueves, 98-92, ante los Cangrejeros, el equipo que los eliminó el año pasado de la postemporada.

Sin embargo, el dirigente de Santurce, David Rosario, cree que el dos veces Jugador Más Valioso del BSN no es a quien deben prestar su mayor atención, pese a que parece imparable cada vez que toca el balón.

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Rosario entiende que los Cangrejeros deben enfocarse en detener a Christian “Cuco” López, quien fue nombrado recientemente Sexto Hombre del Año de la temporada 2026.

López aportó 12 puntos, cinco rebotes y un bloqueo en 26:35 minutos de acción. Además, contagió al resto de sus compañeros con una energía que hizo imposible una remontada de Santurce.

“Hay que entender que el alma de ese equipo, aparte de Trice y de (Louis) King, se llama Christian ‘Cuco’ López. Cada vez que entra pasa algo. Cuando entró en la primera mitad, rápido anotó una canasta. Luego entró en el tercer parcial cuando nos acercamos por nueve puntos y atrapó un rebote ofensivo y fue al tiro libre”, dijo Rosario después de la derrota en el Coliseo Roger Mendoza.

“Él hace cosas que no están en el scouting. Es un jugador muy interesante porque es el alma del grupo. Tiene esa mística de que transforma a los demás con o sin la bola. Hace unas cosas que él solo sabe hacer. Eso lo convierte en un jugador muy importante porque provocó situaciones favorables para Caguas”, continuó.

Christian "Cuco" López maneja el balón ante la presión de Isaiah Piñeiro en el primer juego de la semifinal de la Conferencia A del BSN entre Caguas y Santurce. ( Suministrada / Criollos de Caguas )

López, de 31 años y 6’0” de estatura, se ha consolidado como uno de los mejores sextos hombres del BSN desde que se unió a los Criollos en 2024. De hecho, fue finalista para el premio en 2025, pero Walter Hodge Jr. lo superó en las votaciones. El escolta cagüeño promedió esta temporada 12.6 puntos con un impresionante 51.7 por ciento en triples.

Con buenas sensaciones para el segundo juego

A pesar de la derrota, Rosario llegará este domingo al segundo juego de la semifinal de la Conferencia A en el Coliseo Roberto Clemente con buenas sensaciones, luego de la demostración de Santurce en la segunda mitad del primer partido. Los Criollos se fueron al descanso con una ventaja de 55-40, pero los Cangrejeros recortaron la diferencia al dominar los últimos dos parciales, 52-43.

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“Mostramos carácter en la segunda mitad. Jugamos mal en la primera. Entramos muy flat. Les había dicho a los chicos que, si entrábamos así aquí, íbamos a tener dificultad porque en su cancha son bien sólidos. Dejamos a Travis muy cómodo y anotó 24 puntos en la primera mitad. Hicimos los ajustes en la segunda mitad y por eso nos acercamos, pero el tiro grande no llegó y lastimosamente la banca de ellos superó a la nuestra”, comentó Rosario.

Los Criollos han sido el mejor equipo local del BSN esta temporada, al perder solo dos de los 18 partidos que han disputado en el Coliseo Roger Mendoza. Los Cangrejeros, por su parte, no encontraron la malla a larga distancia a lo largo del encuentro al encestar apenas cinco de sus 26 disparos detrás del arco. Además, su banca fue superada, 25-15, por la de Caguas.

Cuesta arriba sin Hodge Jr. y Howard

Todo esto sin dos de las principales figuras de su núcleo nativo frente al mejor equipo ofensivo de la liga: Walter Hodge Jr. y Jordan Howard. La jueza Ingrid Caro Cobb, del Tribunal de Caguas, no encontró causa para juicio contra Hodge Jr. por cargos de violencia doméstica, pero no está disponible porque continúa utilizando un grillete electrónico.

En el caso de Howard, sigue fuera de forma indefinida mientras atiende una “situación personal” en Estados Unidos. Por esta razón, Rosario se vio obligado a hacer ajustes en su rotación para intentar compensar las ausencias de Hodge Jr. y Howard, quienes se combinaron para una media de 26.4 puntos en la temporada regular.

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Walter Hodge Jr. en su salida del Tribunal de Caguas. ( Xavier Araújo )

“Entró (Corey) McKeithan con más minutos en la rotación, aunque tampoco le fue bien. Emmanuel Maldonado, Ángel Matías y Devon Collier también recibieron más minutos. El décimo jugador está entre Xavier Zambrana, Tyler Polo y David Huertas, que lleva dos meses sin jugar y hubiera sido un poquito irresponsable de mi parte ponerlo a jugar en esta cancha”, indicó el entrenador de los Cangrejeros.

“David trabajará en la práctica para ver si le doy unos minutos el domingo. Todo va a depender de cómo la banca nuestra se maneje con la de ellos porque por obligación ambos equipos vamos a rotar. Hoy les tocó a ellos jugar mejor en ese departamento”, agregó.