Desde que vio a Carlos Arroyo y al equipo nacional de Puerto Rico derrotar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del 2004 en Grecia, Tyquan Rolón se convirtió en un fanático instantáneo del quinteto boricua, lo que le llevó a seguir los partidos de los puertorriqueños y a soñar con algún día ponerse esa camiseta.

Luego de tres temporadas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) demostrando su calibre primero con Aguada y luego dos temporadas con los Mets de Guaynabo, la oportunidad finalmente llegó y Rolón se quiere saborear cada momento.

“Esto se siente grandioso. Muy feliz de haber sido seleccionado y muy agradecido”, dijo el canastero nacido en Syracuse, Nueva York. “Estoy tratando de asimilar en las prácticas cómo serán los juegos… físicos y rápidos. Me estoy acostumbrando”.

El ‘combo guard’ de 26 años y 6′4″, cuya familia por parte de padre proviene de San Lorenzo, fue llamado el pasado año por el gerente general del seleccionado, Arroyo, pero debido a que no se sentía seguro y a que había muchos jugadores de su posición en el equipo, decidió no sumarse a la preselección, esperando que este año se diese la oportunidad. Y se dio.

Por el momento, dijo que se acostumbra al ritmo y a la intensidad de los entrenamientos de la selección, pero según pasan los días junto a sus compañeros, más acoplado va sintiéndose.

“Siento que debo ser yo mismo. Ellos saben cómo yo juego. He jugado contra ellos antes. Sé que debo hacer jugadas para los otros, tirar bien y defender mucho”, manifestó. “Este equipo es muy competitivo. Nos conocemos de la temporada (del BSN) así que sabemos lo que cada uno puede hacer. La química es buena y creo que vamos a seguir mejorándola con las fortalezas de cada uno”.

En las posiciones de armador y ‘shooting guard’, en las que usualmente se desempeña Rolón, el equipo seleccionado por el dirigente Nelson Colón para los compromisos del jueves en Washington, D.C. del domingo próximo en La Habana tiene a figuras como Gary Browne, Javier Mojica, Jezreel de Jesús y Jaysean Paige convocados, y como debutante en el combinado, sabe que debe observar y aprender.

“Yo he jugado armador toda mi vida. Pude hacerlo por Guaynabo y con éxito, así que voy a aprender de Gary, de Jezreel, de Mojica y de todos. Trataré de obtener de ellos la mayor información posible y trataré de usarla en mi juego”, afirmó.

Sabiendo que los compromisos del próximo fin de semana ante Estados Unidos y Cuba son de suma importancia para las aspiraciones de Puerto Rico de clasificarse a la Copa del Mundo FIBA 2023, Rolón dice que no hay nerviosismo.

Incluso, describió como interesante el enfrentamiento del jueves contra Estados Unidos, combinado que incluyó a David Stockton, su excompañero en los Mets de Guaynabo.

“Ese va a ser un buen partido”, dijo. “Y no estoy nervioso. No. Al final del día es baloncesto aunque en un escenario más grande. Pero he jugado baloncesto toda mi vida”.

“Siempre he observado los juegos de Puerto Rico y creo que me enamoré de este equipo. La oportunidad llegó y me siento orgulloso de ponerme esta camisa”, concluyó.