Walter Hodge regresa a los Capitanes de Arecibo para la temporada 2027 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), luego de que la gerencia concretara un acuerdo con los Cangrejeros de Santurce a cambio del turno de primera ronda del sorteo de novatos de 2029.

El regreso del armador, de 40 años, busca fortalecer la plantilla arecibeña de cara a la próxima temporada.

Walter Hodge fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de las finales de 2018 y 2021. ( Suministrada )

Hodge disputó nueve temporadas con los Capitanes y fue una de las figuras principales en la conquista de los títulos de 2016, 2018 y 2021. Además, fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de las finales de 2018 y 2021.

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El gerente general del equipo, Gaby Miranda, destacó la importancia de recuperar a un jugador que dejó su huella en la historia de la franquicia.

“Su nombre está ligado a grandes momentos de nuestra franquicia y a la alegría de nuestra fanaticada. Nuestros jugadores jóvenes crecieron admirando y emulando a figuras como Larry Ayuso y Walter Hodge, dos de los jugadores de mayor impacto en los años de gloria de los Capitanes”, expresó Miranda en un comunicado de prensa.

Ayuso, otra de las figuras históricas de los Capitanes, estará al frente del equipo como dirigente durante la temporada de 2027.

Larry Ayuso, otra de las figuras históricas de los Capitanes, estará al frente del equipo como dirigente durante la temporada de 2027. ( Suministrada )

“Hoy, contar con Larry como entrenador y Walter nuevamente en cancha une a esas generaciones y fortalece nuestra identidad ganadora. Adquirir a Walter desde los Cangrejeros de Santurce a cambio de nuestro turno de primera ronda de 2029 responde al compromiso de construir una plantilla que pueda competir por el campeonato. Nos entusiasma verlo otra vez con nuestro uniforme y escribir juntos un nuevo capítulo para Arecibo”, sostuvo Miranda.

Los Capitanes también anunciaron el regreso de Guillermo Díaz, quien asumirá funciones como entrenador asistente y encargado del desarrollo de destrezas para la temporada de 2027.

Díaz fue parte de cuatro equipos campeones de Arecibo, en 2010, 2011, 2016 y 2018. Además, obtuvo el premio al Jugador Más Valioso de la serie final de 2011.

El exjugador se integrará al cuerpo técnico que encabeza Ayuso, junto a Geovanni Jiménez y Rafael “Rafa” Muñiz.