El dirigente puertorriqueño Alex Cora publicó en las pasadas horas un mensaje de despedida dirigido a los fanáticos de los Red Sox de Boston a través de su cuenta de Instagram, en el que agradeció el respaldo recibido durante su etapa con la organización.

“Boston, te vamos a extrañar. Gracias por hacernos parte de ustedes”, escribió Cora al inicio del mensaje.

El dirigente añadió que la afición ha sido pieza clave en la identidad del equipo. “#RedSoxNation, ustedes son el corazón de ese equipo; sigan creyendo, realmente les importa y eso es lo que impulsa a todos en los Red Sox a darlo todo, día tras día”, continuó en su publicación.

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Cora cerró el mensaje con una nota personal de agradecimiento.

“Con respeto y cariño, AC”, escribió.

La publicación generó reacciones inmediatas entre fanáticos y figuras del béisbol, que respondieron en redes sociales con mensajes de agradecimiento y reconocimiento a su gestión al frente del equipo.

Hasta el momento, la organización no ha emitido una reacción oficial sobre el mensaje del dirigente.

Cora fue sorpresivamente despedido por los Red Sox el pasado sábado como consecuencia del mal inicio de temporada que ha tenido la organización. Estaba en el segundo de un contrato de tres años. La organización le adeudas sobre $12 millones por el tiempo que no estará a cargo del equipo.