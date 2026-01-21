Atlanta. Como uno de los jardineros centrales más completos en la historia, Andruw Jones hizo carrera atrapando líneas que habrían llegado al callejón ante cualquier otro defensor.

El martes, Jones demostró que también podía remontar terreno en la votación al Salón de la Fama.

Jones, ganador de 10 Guantes de Oro con los Braves de Atlanta, fue elegido el martes al Salón de la Fama del Béisbol junto a otro jardinero central, Carlos Beltrán. Jones se encontraba en la República Dominicana, donde participaba en un torneo de golf, cuando vio el anuncio en compañía de un sinúmero de peloteros entre los que estaba el miembro del Salón de la Fama, el boricua Iván Rodríguez, y futuros hall of famers como Albert Pujols.

Ingresó en su noveno de 10 posibles años de elegibilidad y apareció en el 78.4% de las papeletas, superando el umbral del 75%. En su primer año, Jones había figurado en apenas el 7.3% de los votos.

“Estuve muy cerca de quedar fuera de la papeleta”, dijo Jones. “Pasar de 7% a estar en el Salón de la Fama es un gran honor”.

Jones agradeció a los Bravos “por darme la oportunidad de jugar el juego que amo” y a su histórico dirigente Bobby Cox, “quien creyó en mí”.

Jones fue segundo en las Grandes Ligas cuando conectó 51 jonrones en 2005 y terminó segundo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. También se convirtió en el jugador más joven en pegar un jonrón en una Serie Mundial, antes de volver a sacarla del parque de manera memorable en su siguiente turno.

Tenía 19 años y cinco meses en el primer juego de la Serie Mundial de 1996, en el Yankee Stadium, cuando superó por 18 meses la marca de Mickey Mantle como el jugador más joven con un jonrón en un Clásico de Otoño. Jones le pegó cuadrangular a Andy Pettitte en la segunda entrada y a Brian Boehringer en la tercera, en una paliza de 12-1. Se convirtió en apenas el segundo pelotero en jonronear en sus dos primeros turnos en una Serie Mundial, siguiendo a Gene Tenace, de Oakland, en 1972.

Jones terminó con 434 jonrones, pero fue conocido primero por su defensa. Sus Guantes de Oro llegaron en una racha de 10 temporadas consecutivas que comenzó en 1998. Los miembros del Salón de la Fama Willie Mays y Ken Griffey Jr. son los únicos otros jardineros centrales con cifras de doble dígito en Guantes de Oro.

Jones recordó cuando Mays se le acercó en una jaula de bateo y le dijo que era el mejor jardinero central de todos los tiempos.

“Él fue el mejor jardinero central de todos los tiempos”, dijo Jones sobre Mays. “Que él me dijera eso fue un gran honor. … Me lo tomé muy a pecho. Quería salir ahí y ser el mejor en mi posición. Que él lo dijera fue algo muy especial para mí”.

Jones es el primer nativo de Curazao en llegar al Salón de la Fama.

Fue cinco veces Todos Estrellas, pero su promedio de bateo vitalicio de .254 es el segundo más bajo para un jugador de posición elegido al Salón de la Fama, solo por delante del receptor Ray Schalk (.253).

Jones acumuló 1,289 carreras impulsadas y 152 bases robadas en 17 temporadas con Atlanta (1996-2007), los Dodgers de Los Ángeles (2008), Texas (2009), los Medias Blancas de Chicago (2010) y los Yankees (2011-12). Cerró su carrera con los Tohoku Rakuten Golden Eagles de la Liga del Pacífico de Japón entre 2013 y 2014.

Andruw Jones es considerado uno de los mejores jardineros centrales de su generación en las Mayores. ( LAWRENCE JACKSON )

Jones se une en el Salón a excompañeros de los Bravos como Greg Maddux, Tom Glavine, John Smoltz, Chipper Jones y Fred McGriff, además de Cox y el gerente general John Schuerholz.

Aunque el martes habló con orgullo sobre la racha de 14 campeonatos divisionales consecutivos de Atlanta entre 1991 y 2005, Jones debutó con los Bravos demasiado tarde como para compartir el título de la Serie Mundial de 1995. No ganó un campeonato hasta jugar en Japón.

Jones dijo que espera con ansias compartir su celebración del Salón de la Fama en Cooperstown con sus excompañeros que ya están exaltados.

“Ahora tengo la oportunidad de estar en el mismo podio y compartir el mismo legado con ellos”, dijo Jones. “Es un gran honor”.