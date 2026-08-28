Toronto. Jac Caglianone conectó un jonrón como parte de sus cinco hits —el mejor registro de su carrera— y terminó con seis carreras impulsadas, otro récord personal, lo que permitió a los Reales de Kansas City arrollar el jueves por 13-2 a los Bleu Jays de Toronto.

Noah Cameron realizó seis entradas muy sólidas con los Reales.

Los Azulejos están a tres partidos y medio de Cleveland en la lucha por la última plaza de comodín de la Liga Americana.

Kansas City ganó dos de los tres partidos de la serie. Ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos y cuatro series consecutivas, incluidas dos seguidas como visitante tras comenzar la temporada con un balance de 3-15-2 en series fuera de casa.

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Los Reales, que llegaban empatados con los Gigantes en el peor balance como visitantes de las Grandes Ligas, tienen un balance de 24-45 fuera de casa esta temporada.

Cameron (9-8) permitió seis hits y dos carreras, además de lograr tres ponches.

Carter Jensen conectó un jonrón de 421 pies ante Spencer Arrighetti al comienzo del partido, y Vinnie Pasquantino bateó un jonrón de dos carreras que coronó la sexta entrada de seis carreras de Kansas City y dejó el marcador en 10-0.

Arrighetti (7-7), que llegaba con un balance de 0-2 y una efectividad de 16,00 en sus dos salidas como titular a lo largo de toda su carrera contra Kansas City, encajó cuatro carreras —tres limpias— en cuatro entradas.

Vladimir Guerrero Jr. siguió ocupando el segundo puesto en el orden de bateo de Toronto y se fue de 3 de 0. El primera base dominicano tiene el peor promedio de bateo de su carrera, .260, y solo suma siete jonrones, ninguno en casa, esta temporada.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.