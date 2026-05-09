Nueva York. Carlos Rodón recordó el año pasado.

“No podía doblar el brazo. No podía abrocharme la camisa”, dijo el zurdo de los Yankees de Nueva York. “No podía rascarme la cara. No podía beber agua. ... Definitivamente, nunca podría peinarme”.

Siete meses después de la operación de codo, el jugador de 33 años está listo para volver a un montículo de Grandes Ligas el domingo ante los Brewers de Milwaukee. Aunque se siente mucho mejor, no es como cuando llegó a las Grandes Ligas con los Chicago White Sox hace una década.

“Entonces es casi un brazo virgen”, bromeó.

Rodón tiene 93-72 con un ERA de 3.73 en 11 temporadas de Grandes Ligas, incluyendo 37-26 desde que firmó un contrato de 162 millones de dólares y seis años con los Yankees en diciembre de 2023.

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La temporada pasada obtuvo 18 victorias y 9 derrotas con un ERA de 3.09 a pesar de tener un brazo renqueante. La velocidad de su bola rápida de cuatro costuras, que promedió 95.3 mph en su primera temporada con los Yankees, fue de 94.4 mph en la primera mitad del año pasado y bajó a 93.8 mph en la segunda mitad.

“Estuvo genial el año pasado. Por lo tanto, sólo tenía que hacerlo de una manera diferente. Él no tenía el rango de movimiento”, dijo el mánager de los Yankees Aaron Boone. “Pero creo que si usted habla con los lanzadores de Grandes Ligas, especialmente los que lo han hecho por un tiempo, que son una especie de siempre tratando con cosas diferentes. Así que el crédito a él por ser capaz de navegar el año pasado y con excelencia“.

La velocidad de la bola rápida de Rodón bajó a 93.4 mph en su inicio de la Serie de División contra Toronto, cuando permitió seis carreras y duró sólo 2 1/3 entradas.

“Le hacían remiendos todos los días para que posara”, dijo el entrenador de lanzadores Matt Blake.

Rodón dijo que el deterioro de su codo se produjo a lo largo de tres o cuatro años. Estaba dispuesto a tolerar el dolor para superar la última temporada.

“¿Me ha dolido? A veces claro, lanzando, pero prefería salir ahí fuera y competir”, dijo. “Estaba lanzando bien, así que no podía decir: ‘Oh, no puedo lanzar’, pero era manejable”.

Rodón fue operado el 15 de octubre para eliminar cuerpos sueltos en el codo izquierdo y afeitar un espolón óseo, y luego tuvo un contratiempo a finales de marzo cuando sintió tirantez en el isquiotibial derecho mientras lanzaba en el complejo de los Yankees en Florida.

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Como parte de su rehabilitación, se sometió a un par de inyecciones de plasma rico en plaquetas.

“El primero fue temprano. Realmente lo recuerdo porque fue vívido porque sentí el brazo como si me hubiera atropellado un autobús”, dijo.

Se presentó a los entrenamientos de primavera con un peso medio-alto de 250 libras, unos 5 kilos por encima de su objetivo, pero pensó que perdería peso mientras se preparaba para su regreso.

“Supongo que una feliz temporada baja”, dijo riendo. “Me gusta la comida”.

Rodón hizo tres salidas durante una asignación de rehabilitación de lesiones de ligas menores que comenzó el 24 de abril y tuvo una ERA de 3.38 y 16 ponches, mientras que permitió tres bases por bolas y tres jonrones en 16 entradas.

Lanzó 83 lanzamientos en su última salida y tendrá un límite de más o menos lo mismo contra los Brewers.

“No es tan desalentador como la cirugía de Tommy John”, dijo Rodón, quien tuvo su UCL reparado en 2019. “Nunca quieres pasar por el quirófano, seguro, pero es bueno estar al final del camino”.

Blake nota la diferencia en la mecánica de Rodón.

“Se puede ver que hay un poco más de libertad de movimiento en la acción del brazo”, dijo. “Parece un poco más fácil. No hay tanto cuerpo creando la potencia”.

Pero con ese movimiento añadido, Rodón tiene que trabajar para recuperar el mando.

“Estoy contento con la recuperación”, dijo. “Así que sigue adelante”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.