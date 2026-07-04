Los Pescadores del Plata de Comerío se convirtieron en el primer equipo clasificado al Final Four de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A al imponerse con resultado 9-7 sobre los Maratonistas de Coamo este viernes en el estadio Luis Guillermo Moreno de Santa Isabel.

Con este resultado, Comerío mejoró su marca a 5-1, mientras Coamo quedó eliminado de la lucha por la semifinal nacional con récord de 1-5.

Aunque permitió 11 imparables y cinco carreras, tres de ellas inmerecidas, el zurdo Héctor Hernández se apuntó la victoria al trabajar cinco entradas. El encuentro lo salvó el estelar Luis Leroy Cruz en su primera presentación desde la jornada inaugural del Carnaval de Campeones. Cruz ponchó a dos en el noveno episodio y permitió una carrera sucia.

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José Ortiz remolcó dos carreras, mientras Luis Colón y Pedro Crespo anotaron dos veces cada uno. Joseph López lanzó 2.1 entradas y permitió cinco anotaciones para cargar con la derrota.

Por su parte, los Tigres de Hatillo dieron señales de vida al blanquear 2-0 a los Libertadores de Hormigueros con juego completo del derecho Rawell Rivera, quien permitió apenas tres hits y ponchó a dos bateadores en el estadio Hermanos Miura.

Hatillo colocó su marca en 2-4, mientras Hormigueros juega para 3-3. Los Tigres fabricaron sus dos carreras en la misma primera entrada con doblete de Tony Brian Méndez ante los envíos del zurdo Ramón Rodríguez, quien cargó con la derrota en 3.1 episodios.

Además, los Gigantes de Carolina se metieron de lleno en la lucha por la clasificación a la semifinal al derrotar 5-2 a los Petateros de Sabana Grande, respaldados por 6.2 entradas del zurdo Gerald Barrios y 2.1 episodios en cero de Héctor Quiñones, en el estadio Roberto Clemente Walker.

Barrios se llevó la victoria, mientras Quiñones logró el salvamento. Miguel Ausúa ponchó a cinco y permitió cinco carreras, dos de ellas inmerecidas, para cargar con el revés en seis entradas.

Pospuesto Mulos vs. Azucareros

El juego entre los campeones defensores Mulos de Juncos y los Azucareros de Yabucoa fue suspendido por lluvia en la parte alta de la novena entrada en el estadio Néstor Morales de Humacao.

La pizarra favorecía 11-1 a Yabucoa, con las bases llenas y sin outs por Juncos. El encuentro se reanudará este domingo a las 2:00 p.m. en Humacao.

Juegos para hoy sábado (7:30 p.m.)

Carolina (3-3) vs. Yabucoa (4-1)

Hormigueros (3-3) en Comerío (5-1)

Hatillo (2-4) en Sabana Grande (2-4)

Coamo (1-5) en Juncos (3-2)