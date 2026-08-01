Santo Domingo. Puerto Rico sufrió este sábado su primera derrota en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al caer 4-0 ante Cuba en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La novena cubana tomó el control del encuentro desde temprano gracias al poder ofensivo de Yasiel González, quien abrió el marcador con un cuadrangular solitario en la segunda entrada frente a los envíos del abridor puertorriqueño Luis Leroy Cruz.

Con corredores en segunda y tercera base, Andrés Pérez conectó una línea al jardín central que impulsó a José Norona para colocar el marcador 2-0 en el cuarto capítulo.

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En la parte alta de la quinta entrada, los boricuas llenaron las bases con un solo out, pero la amenaza se disipó con ponches corridos de los jardineros Edison Mora y Rubén Castro.

“Se trabajó duro, pero no se pudo. No vino el batazo oportuno. Un quinto inning con tres en bases, solamente un out y los dos mejores bateadores nuestros, no tuvieron el batazo oportuno. Cuando esos batazos oportunos con gente no llegan, las opciones son mínimas”, expresó el dirigente Juan “Igor” González tras el revés.

“Yo pienso que cuando un equipo tiene un un juego la noche anterior tan intenso, consume mucha energía y el equipo ya estaba down”, agregó sobre el choque ante los dominicanos la noche del viernes.

La escuadra cubana aseguró el triunfo en la sexta entrada cuando González volvió a responder con un doble que remolcó dos carreras más para ampliar la ventaja.

El juego cerró en la séptima toda vez que se está jugando bajo ese formato.

De acuerdo con el historiador deportivo Carlos Uriarte, Cuba amplió a 16-5 su ventaja en la serie histórica frente a Puerto Rico en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Puerto Rico con marca de 1-1 buscará regresar a la ruta ganadora el domingo, cuando enfrente a Curazao desde la 1:30 p.m. en su tercer compromiso del torneo.