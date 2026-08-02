Santo Domingo. Los nadadores puertorriqueños Yeziel Morales y Kristen Romano y el relevo 4x100 metros conformado por Morales, Andrés Brooks, Alexander Santiago y Xavier Ruiz añadieron este sábado tres nuevas medallas de plata a la cosecha de Puerto Rico en la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Morales y Romano obtuvieron sus medallas en sus respectivos eventos de los 200 metros espaldas. El relevo en su modalidad para cerrar la natación de los Juegos, y llevar la producción del equipo boricua a las 15 medallas en total.

Morales lo logró al detener el reloj en 1:59.43. El oro fue para el mexicano Humberto Najera, con 1:58.62, mientras que el arubeño Patrick Groters obtuvo el bronce con 1:59.91.

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Yeziel Morales, a la izquierda, posa junto Humberto Najera de México y Patrick Groters de Aruba tras ser premiados por su evento de 200 metros espalda. ( Fernando Vergara )

Ambos Najera y Morales quebraron la previa marca de los juegos que era de 1:59.95 del mexicano Andy Xianyang Song An desde Barranquilla 2018.

La marca de Morales no es nueva marca nacional. La misma, que le pertenece, es de 1:57.97.

Mientras, Romano cerró su actuación en Santo Domingo con la conquistó la presea plateada con tiempo de 2:11.68, solo detrás de la mexicana Daniela Linares, quien se llevó el oro con marca de 2:10.68. La también mexicana Celia Pulido completó el podio con 2:12.92.

La actuación representó otra jornada destacada para Romano, quien ya había conquistado medallas de oro en los 200 y 400 metros combinado individual y en el evento de 100 metros mariposas, además de establecer récords para los Juegos en las tres pruebas. Además logró bronce en los 200 metros espalda y en el relevo mixto 4x100.

Kristen Romano se toma un selfie junto a Daniela Linares y Celia Pulido, ambas de México. ( Fernando Vergara )

Se escapó el oro en el relevo final

En tanto, el relevo 4x100 finalizó segundo con registro de 3:38.65, lo que fue mejor que el récord de los Juegos, que no obstante también fue quebrado por los ganadores del oro, México, con registro de 3:36.96. Incluso Colombia, que ganó el bronce con 3:39.45, superó la previa marca que era de 3:39.54 de México en San Salvador 2023.

Puerto Rico incluso mantuvo el liderato general en la marca de los 200 metros (1:23.93), amenazando brevemente la posición de México, antes de que el equipo mexicano recuperara el control en las dos últimas postas.

En otras pruebas de la jornada sabatina, Ella Busques terminó en la octava posición de los 50 metros mariposa al registrar 28.22 segundos.

Por su parte, en la misma modalidad, pero en la rama masculina, Alexander Santiago finalizó empatado en el cuarto lugar junto al azteca Andrés Dupont, ambos con tiempo de 24.01 segundos.

Asimismo, en los 200 metros libre, Lucianna Gutiérrez finalizó en la última y décima posición con 2:08.60