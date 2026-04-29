Filadelfia. Don Mattingly tiró la toalla en su carrera como mánager y prácticamente se retiró del béisbol después de dejar su trabajo de entrenador de banquillo con los Blue Jays de Toronto tras la Serie Mundial del año pasado.

Incitado por su hijo, Mattingly decidió volver al béisbol y aceptó un trabajo durante el invierno como entrenador del banquillo de Filadelfia, donde se reencontraría con Rob Thomson, su viejo amigo de la época de los Yankees de Nueva York.

¿Pero arreglárselas de nuevo cuando el grande de los Yankees conocido como Donnie Baseball estaba a punto de cumplir 65 años?

“Creo que ya no tengo energía para eso”, dijo Mattingly en enero.

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"We haven't been losing unluckily."



Don Mattingly explains what Phillies must do to turn season around. pic.twitter.com/mKoILCs4Yk — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) April 28, 2026

Mattingly parecía cándido sobre su futuro en ese momento porque toda la lógica y la historia reciente mostraban que se estaba uniendo a un contendiente de peso pesado de la Serie Mundial en Filadelfia. ¿Por qué siquiera barajar la idea de volver a llenar una tarjeta de alineación, especialmente con una lista de alto precio, probada en la postemporada y rebosante de talento, incluyendo a Bryce Harper, Trea Turner, Kyle Schwarber y Zack Wheeler?

Cuatro meses después, la temporada de los Phillies ha llegado a este punto: La última oportunidad de Mattingly de ganar su primer anillo de las Series Mundiales tras más de 40 años en el béisbol comienza dirigiendo a uno de los peores equipos de la Liga Nacional.

Mattingly es de hecho el entrenador para el resto de la temporada, tomando el trabajo interino el martes horas después de que los Phillies despidieran a Thomson - y coquetearan abiertamente con la idea de reemplazarlo con el exentrenador de los Red Sox Alex Cora - con la firme creencia de que un equipo campeón late en el corazón de esta lista de bajo rendimiento.

El trabajo viene con un beneficio o el potencial de incomodidad con Mattingly también el padre de su nuevo jefe, Phillies gerente general Preston Mattingly.

Dave Dombrowski spoke to Alex Cora about potentially managing the Phillies. pic.twitter.com/7M8fBPTElH — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) April 28, 2026

“Sé lo competitivo que es”, dijo Mattingly. “Él y yo somos un poco diferentes. Él ve las cosas, es un poco fuera de la caja a veces, lo que aprecio. Me ha ayudado a crecer”.

También hay que reconocerle al hijo de 11 años, Louis Mattingly, el mérito de haber cambiado la decisión de su padre en la temporada baja.

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Mattingly -que lucía un traje blanco a rayas en el póster de Hit Man de los años ochenta que era un elemento básico en la habitación de muchos niños neoyorquinos- ha empezado con buen pie en Filadelfia.

Thomson, que llevó a los Phillies a cuatro puestos consecutivos en la postemporada, incluida la Serie Mundial de 2022, todavía tendría su trabajo si Filadelfia hubiera jugado regularmente tan bien como lo hizo en una victoria por 7-0 sobre San Francisco en el debut de Mattingly.

“Voy a ver nuestro partido”, dijo Thomson en una videollamada con periodistas poco antes del partido. “De verdad que sí”.

Thomson disfrutó sin duda del resultado, aunque quizás le acompañara un poco de frustración por no haber conseguido los Phillies unos partidos completos más consistentes a lo largo de abril.

Turner se convirtió en el primer Phillie en toda la temporada con un juego de cuatro hits. Jesús Luzardo, sólo dos salidas después de que el zurdo permitiera nueve carreras y 12 hits contra los Cachorros, lanzó pelota de dos hits, ponchó a ocho y no caminó a ninguno en siete entradas. Se asoció con dos relevistas para la primera blanqueada de la temporada de los Filis.

Los Phillies perdieron 10 partidos seguidos y 11 de 12 en el tramo final de Thomson de un mandato por lo demás exitoso. Mattingly mantuvo intacto el cuerpo técnico -en particular al atribulado entrenador de bateo Kevin Long, que cargó con la mayor parte de la culpa de los males de los Filis- y el entrenador de tercera base Dusty Wathan fue ascendido a entrenador de banquillo.

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“No sé si soy muy diferente de Rob, sinceramente”, dijo Mattingly. “Confío en los jugadores, creo en los jugadores, me gustan los jugadores. Pero quiero que juguemos mejor béisbol”.

A Mattingly, quien dirigió a los Dodgers de 2011 a 15 y a los Marlins de 2016 a 22, tampoco pareció importarle ser la segunda opción de mánager de Filadelfia.

Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, dejó en claro el martes que Cora era su primera opción para suceder a Thomson. Dombrowski dirigió la oficina frontal en Boston cuando Cora dirigió a los Red Sox a un campeonato de la Serie Mundial en 2018. Una reunión de Filadelfia tenía sentido en el papel, aunque Cora finalmente pasó.

“Llegué a la conclusión de que si lo aceptaba, haría un cambio. Pensé que lo aceptaría”, dijo Dombrowski. “Hasta el lunes por la mañana era evidente desde su perspectiva que quería tomarse un tiempo con su familia. Quería ser padre ante todo y eso es lo que había decidido”.

Los problemas de los Phillies van más allá del entrenador.

Desde el ex tercera base All-Star Alec Bohm hasta el segunda base Bryson Stott, los Phillies rindieron por debajo de lo esperado para un equipo con una nómina de 284,7 millones de dólares. Los Phillies están envejeciendo y la rotación fue un desastre - lo que llevó a la decisión de liberar a Taijuan Walker - todo parte de una receta para un equipo que utilizó la victoria del martes para pasar a 10-19.

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Los Phillies, por supuesto, han estado aquí antes, sobre todo en 2022, cuando Dombrowski despidió a Joe Girardi después de un comienzo 22-29 y fueron 65-46 el resto de la temporada bajo Thomson. El calendario funciona a favor de Mattingly para duplicar esa racha con nueve de los próximos 13 juegos en casa con solo los Atléticos (de otros tres equipos) que tienen un récord ganador.

Mattingly pensó que estaba fuera. Ahora está de vuelta, y las esperanzas de los Phillies en la Serie Mundial están firmemente puestas en un entrenador que nunca ha ganado una.

“No se trata de cómo lo voy a hacer”, dijo Mattingly. “Se trata realmente del club”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.