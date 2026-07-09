Phil Regan, que jugó como lanzador en cuatro equipos de las Grandes Ligas durante 13 años antes de pasar otras cinco décadas en el béisbol como entrenador, entrenador jefe y ojeador, falleció el miércoles. Tenía 89 años.

Regan falleció en paz por causas naturales, según informó a The Associated Press su abogado, Matthew Blit.

Apodado “El Buitre” por su compañero Sandy Koufax debido a su tendencia a salir en los momentos decisivos desde el bullpen —lo que le valió 58 victorias en 446 apariciones como relevo a lo largo de su carrera—, Regan fue seleccionado para el All-Star Game en 1966, en su primera temporada con los Dodgers de Los Ángeles, cuando terminó con un balance de 14-1 y una efectividad de 1.62 en 65 partidos, y lideró la Liga Nacional con 21 salvamentos.

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Former Mets pitching coach Phil Regan has passed away at age 89, per @JeffPassan



RIP 🙏 pic.twitter.com/eujWzdX20n — SNY Mets (@SNY_Mets) July 8, 2026

Regan debutó con los Tigers de Detroit, del estado en el que nació, en 1960 y fue lanzador abridor en 101 partidos durante sus primeros seis años en las Grandes Ligas, antes de convertirse en relevista a tiempo completo en la Liga Nacional. El lanzador diestro fichó por los Cubs de Chicago en 1968 y, posteriormente, disputó 10 partidos con los Medias Blancas de Chicago en 1972, con lo que puso fin a su última temporada en las Grandes Ligas. A lo largo de su carrera, Regan registró un balance de 96-81 con una efectividad de 3.84 en 551 partidos y 92 salvamentos, con una efectividad inferior en más de una carrera completa como relevista (3.30) que como abridor (4.44).

Murió Phil Regan, exlanzador All-Star de Grandes Ligas y uno de los mánagers más emblemáticos del béisbol invernal caribeño, a los 89 años, según confirmó su abogado a ESPN. En Venezuela dejó una huella imborrable: dirigió 18 temporadas en la LVBP, récord que comparte como el… pic.twitter.com/9yQo7cLtuK — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) July 8, 2026

Este nativo de Otsego, Míchigan, dejó una huella aún mayor una vez que abandonó el montículo. Desarrolló una amplia trayectoria profesional que incluyó nueve años como entrenador principal de béisbol en la Grand Valley State University, más de dos décadas como entrenador en las ligas de invierno de la República Dominicana y Venezuela, y una temporada como entrenador de los Orioles de Baltimore en 1995. Regan también fue entrenador de lanzadores de cuatro equipos distintos de las Grandes Ligas —Seattle, Cleveland, los Cachorros y los Mets— y del equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Regan sustituyó a Johnny Oates en la temporada de 1995, acortada por la huelga, con los Orioles, y entrenó a tres futuros miembros del Salón de la Fama —Cal Ripken Jr., Mike Mussina y Harold Baines— mientras registraba un balance de 71-73. Fue sustituido por Davey Johnson al cabo de un año.

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Los Mets lo sacaron de su retiro en 2009, y Regan pasó entonces siete años como entrenador de lanzadores del equipo afiliado de Clase A de St. Lucie antes de asumir el cargo de asistente del coordinador de lanzadores de las ligas menores. Participó en la formación de figuras destacadas como Jacob deGrom, Seth Lugo, Steven Matz, Paul Sewald y Noah Syndergaard a medida que iban ascendiendo en el sistema de cantera.

Fue ascendido a entrenador interino de lanzadores de las Grandes Ligas a mitad de la temporada 2019, a los 82 años, para sustituir a Dave Eiland, que había sido despedido. Tras permanecer tres años más en la organización como asesor principal de desarrollo de lanzadores, Regan demandó a los Mets y al entonces director general Brodie Van Wagenen por discriminación por edad y despido improcedente. Los Mets contrataron a Jeremy Hefner, que tenía 33 años en ese momento, para el puesto de entrenador de lanzadores en 2020.

Regan tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Carol, que falleció en 2004. Conoció a su segunda esposa, Lissette, mientras entrenaba en Venezuela.

Blit declaró: “Dedicó su vida al béisbol y a su familia, especialmente a sus 18 nietos, a los que simplemente adoraba. Aquí en Estados Unidos se habla mucho de Phil, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es la huella que dejó en Venezuela. Entrenó allí durante muchos años y se ganó el respeto de muchísimos jugadores venezolanos. Pero él siempre decía que su mayor recompensa por entrenar en Venezuela fue su esposa”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.