Mike Trout batea un jonrón en su regreso tras salir de la lista de lesionados
El jardinero se perdió 17 partidos por una distensión en el tendón isquiotibial derecho.
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Arlington, Texas. Mike Trout conectó un jonrón de dos carreras en su regreso tras salir de la lista de lesionados, Jo Adell bateó dos jonrones e impulsó un récord personal de cinco carreras, y los Angels de Los Ángeles vencieron por 13-1 a los Rangers de Texas la noche del miércoles.
Trout, que se perdió 17 partidos por una distensión en el tendón isquiotibial derecho, conectó un batazo de 438 pies que dio a los Angels una ventaja de 11-0 en la octava entrada.
Trout suma 48 jonrones en su carrera contra los Rangers, la mayor cantidad de cualquier jugador desde que la franquicia se trasladó a Texas en 1972 y la segunda cifra más alta de todos los tiempos frente a este club.
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Mike Trout homers on the 15-year anniversary of his MLB debut! pic.twitter.com/6RbrKrV3xv— MLB (@MLB) July 9, 2026
Reggie Jackson conectó 54 jonrones contra los Senadores de Washington/Rangers de Texas.
Adell conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y otro con dos corredores en base en la quinta, lo que dejó el marcador en 7-0.
Vaughn Grissom terminó con 4 de 5, un doble y cuatro carreras impulsadas, y Zach Neto acabó con 3 de 4, dos dobles y tres carreras anotadas. Denzer Guzmán y José Siri aportaron dos hits cada uno.
El lanzador abridor de los Angels, el dominicano Walbert Ureña, realizó 90 lanzamientos y concedió cinco bases por bolas en cuatro entradas sin permitir carreras, antes de ser sustituido por el mexicano Samy Natera Jr. (1-0) al comienzo de la quinta entrada. Natera, un novato zurdo, ponchó a cinco en dos entradas perfectas para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.
Neto abrió el partido con un doble y anotó cuando Grissom conectó un sencillo ante MacKenzie Gore (5-8).
El bateador suplente Kyle Higashioka conectó un jonrón al comienzo de la novena entrada para los Rangers.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.