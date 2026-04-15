Minneapolis. El jardinero de los Red Sox Jarren Durán hizo un gesto obsceno hacia un fanático en Target Field mientras regresaba al dugout después de un rodado para out en la quinta entrada, durante el encuentro que Boston perdió el martes por 6-0 ante los Twins de Minnesota.

Durán, quien ha hablado sobre sus dificultades pasadas con la salud emocional, afirmó que un aficionado hizo un comentario personal que se extralimitó.

Jarren Duran says he flipped off a fan tonight because the fan told him to go kill himself, per @SmittyOnMLB pic.twitter.com/rn1H2pH3Kb — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 15, 2026

“Alguien me acaba de decir que me suicide. Ya estoy acostumbrado a esto a estas alturas, ¿sabes? Quiero decir, pasan muchas...”, relató con una palabra malsonante. “O sea, le voy a hacer la seña a alguien si me dice algo, pero es lo que hay. No debería reaccionar así, pero ese tipo de cosas todavía me detonan”.

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Durán habló sobre episodios de depresión severa y un intento de suicidio en una serie de Netflix que se estrenó el año pasado.

“Sinceramente, es culpa mía por hablar de mi salud mental porque, en cierto modo, atraje a los que odian. Así que solo tengo que acostumbrarme”, consideró. “Solo estaba tratando de aguantarlo y no sacar realmente eso con el equipo. Quiero decir estamos tratando de ganar un juego. Ni siquiera debería mencionar eso a nadie... Simplemente pasa”.

El mánager boricua de Boston, Alex Cora, señaló que no presenció el incidente y que no había revisado el video.