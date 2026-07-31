Santo Domingo. Con el zurdo Jorhan Laboy como su carta de presentación desde la loma, el Equipo Nacional de Béisbol de Puerto Rico iniciará el viernes su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 cuando enfrente al anfitrión República Dominicana en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El clásico choque caribeño está pautado para las 8:30 p.m. Se jugará en formato a siete entradas.

Laboy, integrante de los Grises de Humacao en la Liga de Béisbol Superior Doble A, asumirá la responsabilidad de abrir el primer compromiso de la novena boricua en un torneo en el que Puerto Rico buscará regresar a lo más alto del podio.

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“Me siento supercontento al saber que él staff ha confiado en mí para abrir el primer juego. Estamos ready para lo que venga”, compartió Laboy a este medio en un intercambio de mensajes.

“No tengo presión ya que he estado en escenarios iguales. Sé que voy a dar lo mejor de mí para representar bien a Puerto Rico”, agregó el lanzador, de 23 años, sobre la sensación de enfrentarse a los locales.

Laboy viene de ayudar a Alabama State University a conquistar el campeonato de la Southwestern Athletic Conference (SWAC, por sus siglas en inglés) de la NCAA División I en su último año en la institución.

Además, formó parte del Equipo Nacional Sub-23 que obtuvo la medalla de plata en la Copa Mundial de dicha categoría, celebrada en 2024 en China.

La selección puertorriqueña intentará recuperar el cetro regional que conquistó en Barranquilla 2018. En la pasada edición de San Salvador 2023, el conjunto quedó eliminado en la fase de grupos tras finalizar con marca de 1-4, su única victoria fue frente a Cuba.

“Estamos positivos, con grandes expectativas de buscar esa medalla de oro. El orgullo de representar esas 10 letras y el deseo de llegar a lo más alto del podio harán que estos muchachos den el 100%”, expresó, por su parte, el dirigente Juan “Igor” González en declaraciones escritas de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

Los boricuas integran el Grupo A junto a los locales, Cuba y Curazao. El Grupo B está compuesto por México, Panamá, Colombia y Nicaragua.

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Al frente de la novena está nuevamente Juan "Igor" González. ( Suministrada )

Como parte de su preparación para el debut, la novena boricua derrotó el miércoles 7-3 a Panamá en un partido de fogueo, afinando detalles antes del inicio del torneo.

El guardabosque Rubén Castro encabezó la ofensiva puertorriqueña al conectar dos dobles en cuatro turnos y remolcar dos anotaciones. En el montículo, González utilizó a Jorge Benítez, Sidney Duprey, Anthony Borrero, Luis Cintrón, Rubén Ramírez, Noel Pinto y Joshua Torres.

Tras el compromiso inaugural frente a los dominicanos, Puerto Rico enfrentará el sábado a Cuba a las 5:00 p.m. y el domingo a Curazao, a la 1:30 p.m. Todos los partidos de la fase de grupos serán en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El calendario de la competencia establece que el lunes se disputarán los partidos por las séptima y octava posiciones entre los equipos que no avancen. Del martes al próximo jueves se celebrará la Súper Ronda entre los mejores clasificados, mientras que el viernes, 7 de agosto se definirán las medallas.