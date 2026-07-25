Nueva York. El bateador de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue incluido el sábado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

El dominicano recibió dos bases por bolas ante el lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Roki Sasaki, en la derrota del viernes por la noche por 4-2 en el Citi Field, antes de ser sustituido por su compatriota Jorge Polanco en la sexta entrada, con el marcador empatado a 1-1.

Tras el partido, el entrenador interino de los Mets, Andy Green, afirmó que Soto sintió molestias al impulsarse para correr hacia la segunda base. Llevaba lidiando con esa lesión persistente desde que regresó del parón del Juego de las Estrellas la semana pasada.

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Soto tiene un promedio de bateo de .283, con 21 jonrones, 52 carreras impulsadas y el mejor OPS de la Liga Nacional, con .947, en 84 partidos esta temporada. Se perdió 15 partidos, del 4 al 21 de abril, por una distensión en la pantorrilla derecha, y los Mets registraron un balance de 3-12 sin él, encadenando 12 derrotas consecutivas durante ese periodo.

Soto no jugó en la derrota del miércoles por 4-3 en Milwaukee, pero volvió a la alineación el viernes, tras el día de descanso de los Mets.

Soto, el único jugador de los Mets —que ocupan el último puesto— seleccionado para el All-Star de este año, fue sustituido en el primer partido del equipo tras el parón, en la octava entrada del 16 de julio en Filadelfia. Nueva York descansó al día siguiente, y él volvió a la alineación como bateador designado el sábado y el domingo contra los Phillies. Jugó en el jardín izquierdo el lunes en Milwaukee y fue el bateador designado el martes.

Para sustituir a Soto en la plantilla activa, los Mets han convocado al jugador de esquina y jardinero Eric Wagaman, procedente del Syracuse de la Triple A. Wagaman tenía un promedio de bateo de 0,162, con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas en 21 partidos de las Grandes Ligas esta temporada.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.