Seattle. El bateador designado de los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber, conectó ayer miércoles su 40mo jonrón de la temporada, con lo que lidera la clasificación de la MLB.

Schwarber conectó una bola rápida de 98 mph lanzada por el abridor de Seattle, Bryan Woo, y la envió a unos 425 pies hacia el centro-derecho del campo, un jonrón de tres carreras que dio a los Phillies una ventaja de seis carreras sobre los Mariners en la segunda entrada.

Schwarber terminó con dos hits, incluido un doble como primer bateador en la primera entrada, en la victoria por 6-0 de los Phillies.

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El jonrón de Schwarber igualó el récord de los Phillies de más temporadas con más de 40 jonrones, igualando al ex primera base Ryan Howard. Schwarber, de 33 años, que bateó 56 jonrones la temporada pasada, también empata con Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, y Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, en el primer puesto de la clasificación de jugadores en activo con más temporadas con más de 40 jonrones.

“Obviamente, es algo positivo, porque eso significa que, con suerte, estás aportando carreras a tu equipo”, afirmó Schwarber. “No se trata tanto de salir al campo e intentar alcanzar o conseguir una cifra concreta. Se trata más bien de acumular tantos turnos al bate como sea posible para seguir intentando ayudar al equipo a ganar”.

Los 227 jonrones de Schwarber con Filadelfia constituyen el segundo mejor registro en las primeras cinco temporadas de un jugador con un mismo club. Solo le supera Babe Ruth, que logró 235 jonrones con los Yankees de Nueva York. Schwarber, que pasó seis años con los Cubs de Chicago, suma 380 jonrones en su carrera.

Matt Olson (Braves) y Yordan Álvarez (Astros) siguen a Schwarber en la clasificación de jonrones, con 36 cada uno.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.