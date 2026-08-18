La accidentada temporada de Edwin “Sugar” Díaz con los Dodgers de Los Ángeles ha entrado en un nuevo capítulo este martes cuando el equipo se prepara para colocarlo nuevamente en la lista de lesionados, según varios informes.

Los Dodgers aún no han confirmado la información, pero fuentes del portal MLB.com apuntan que la causa del nuevo envío a la lista de lesionado no guarda relación con el procedimiento al que se sometió en abril para remover fragmentos de hueso de su codo derecho.

Díaz regresó a acción el 29 de julio después de una ausencia de casi tres meses y medio, pero no ha podido recuperar la efectividad que mostró durante sus mejores años con los Mets de Nueva York.

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En nueve apariciones desde su regreso, el derecho ha permitido 11 carreras limpias en 7.2 entradas para una efectividad de 12.91. Además, ha desperdiciado tres oportunidades de salvamento en ese período.

Su desempeño global en 2026 es igualmente complicado: efectividad de 11.85 con siete salvamentos en 11 oportunidades y un WHIP de 2.56 en 13.2 entradas.

Díaz había recibido el respaldo del dirigente Dave Roberts, quien mantuvo al boricua como cerrador pese a sus dificultades. Una nueva lesión, sin embargo, podría limitar su participación durante la recta final de la temporada.

Los Dodgers cuentan con varias alternativas para asumir las responsabilidades en las entradas finales, entre ellas los zurdos Tanner Scott y Alex Vesia y los derechos Edgardo Henriquez y Evan Phillips.

Díaz firmó durante el receso un contrato de tres años y $69 millones con Los Ángeles, después de una temporada de 2025 en la que tuvo efectividad de 1.63 y consiguió 28 salvamentos con los Mets.