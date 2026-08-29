Nueva York. Ceddanne Rafaela se recuperó de un error al calcular un elevado al jardín central en la cuarta entrada y un día después de haber hecho dos outs en las bases, y conectó un sencillo productor de carrera en una novena entrada de cuatro carreras, con la que los Red Sox de Boston vencieron a los Yankees de Nueva York por 6-0 en el primer partido de una doble jornada el sábado.

El novato Jake Bennett (9-6) volvió a frenar a los Yankees, permitiendo tres hits en seis entradas. Bennett ponchó a siete, no dio bases por bolas y ha permitido una carrera y seis hits en 12 1/3 entradas en dos aperturas de por vida contra Nueva York.

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Wilyer Abreu conectó un jonrón ante Carlos Rodón (4-3) en la primera entrada y los Red Sox se acercaron a dos juegos de los Yankees por el primer comodín de la Liga Americana y la ventaja de jugar en casa en la postemporada.

Adley Rutschman tuvo su primer juego de tres hits con los Medias Rojas y anotó con un lanzamiento descontrolado de Ali Sánchez cuando Rodón tardó en cubrir el plato en la quinta entrada. Andruw Monasterio amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras en la novena y anotó con un doble productor de Nick Sogard.

Después de que Amed Rosario llegara a base por un error de lanzamiento del tercera base Caleb Durbin en la cuarta entrada y avanzara con un lanzamiento descontrolado de Rutschman, Heliot Ramos conectó un elevado al jardín central.

Jake Bennett (64) fue el ganador del partido por los Red Sox. ( Corey Sipkin )

Rafaela corrió hacia atrás y se desorientó al borde de la zona de advertencia, pero se recuperó para atrapar la pelota frente a la cerca y realizó un fuerte tiro a Sogard en segunda base. Rosario tuvo que esperar cerca de segunda base para ver si atrapaban la pelota y acababa de llegar a tercera cuando Sogard la recibió. Su potente lanzamiento permitió a Rutschman completar la jugada fácilmente.

Rafaela se recuperó después de ser doble en primera base en la quinta entrada y de ser puesto out por un lanzamiento de 99.7 mph de Bellinger desde el jardín izquierdo en la séptima entrada de la derrota del viernes por 1-0.

En su tercera apertura desde que regresó de una inflamación en el codo izquierdo, Rodón permitió dos carreras y tres hits en 4 2/3 entradas.

Próximo partido: El zurdo Alec Gamboa (1-0) está programado para abrir el segundo juego de la doble jornada de los Medias Rojas contra el zurdo de los Yankees, Max Fried (4-4).