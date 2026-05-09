Phoenix. El fenómeno de los Pirates de Pittsburgh, Konnor Griffin, pisó el plato el martes por la noche contra los Diamondbacks de Arizona y bateó un láser de 110.1 mph por la pared del jardín central en el Chase Field, cruzando a la segunda base para un doble.

El entrenador de los D-backs, Torey Lovullo, se quedó boquiabierto.

“Veinte años y conduciendo la pelota fuera del muro del jardín central”, dijo Lovullo. “Volvamos a los 20 años. Me estaba saliendo pelo en las axilas, y este tipo está en un partido de béisbol de grandes ligas. Es impresionante”.

Griffin, que acaba de cumplir 20 años hace unas semanas, forma parte de una clase de novatos de la MLB que ha causado un impacto instantáneo a medida que el calendario avanza hacia mayo. Está bateando .256 con dos jonrones, 16 carreras impulsadas y 8 de 8 en bases robadas, todo ello mientras juega de shortstop a un alto nivel para un equipo de los Piratas que tiene un récord de 21-17.

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From Chase DeLauter to Sal Stewart, these rookies were doing it all through the first weekend of regular season play!



DeRo walks us through MLB's Daycare. pic.twitter.com/gaWmMBNWRG — MLB Network (@MLBNetwork) March 30, 2026

No es de extrañar que los Pirates se sintieran cómodos ofreciéndole un contrato de 140 millones de dólares y nueve años en abril.

Lovullo ha sido el mánager de los D-backs durante 10 temporadas y dijo que ha notado una gran diferencia en la preparación de los jugadores jóvenes cuando llegan a las Grandes Ligas.

Los datos también lo respaldan. Según la medición de Ganancias Sobre Reemplazo, tres de las cinco clases más productivas de bateadores novatos desde 1950 se graduaron en los últimos cuatro años, en 2023 (67.5 WAR), 2022 (53.7) y 2024 (49). Hasta los juegos del jueves, la clase de este año está en camino de 47, que ocuparía el quinto lugar.

Konnor Griffin is a perfect 8-for-8 on stolen-base attempts for the @Pirates!



MLB's No. 1 prospect uses a 29.4 ft/sec sprint speed to take over the top spot among rookies on the steals leaderboard: pic.twitter.com/fGxQSpxLYl — MLB Pipeline (@MLBPipeline) May 7, 2026

Incluso la clase de 2025, que no fue tan profunda, contó con ejemplos de jugadores listos para hacer un impacto inusualmente rápido. Nick Kurtz bateó sólo 210 veces en las ligas menores antes de unirse a los Athletics, y luego bateó .290 con 36 jonrones y 86 carreras impulsadas en 117 partidos para ganar el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2025.

“Ahora todo se adelanta, todo está en marcación rápida, todo sucede muy rápido”, dijo Lovullo. “Estos chicos se están desarrollando. Es el mismo mensaje que envío a nuestro grupo sobre el desarrollo de los jugadores. No vamos a ser los Dodgers de Los Ángeles o los Padres. Las plazas no las ocupará el jugador ‘X’ que salga de la agencia libre. Los puestos serán ocupados por alguien de este club”.

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He aquí un repaso a otros de los mejores novatos de las grandes ligas durante el primer mes y medio de la temporada:

Kevin McGonigle, SS, Tigers de Detroit

El jugador de 21 años llegó al club de las grandes ligas con una gran actuación en primavera y sigue impresionando, bateando .299 con dos jonrones, 16 carreras impulsadas y un OPS de .845 mientras divide su tiempo entre el campocorto y la tercera base. Ha sido posiblemente el mejor jugador de un equipo de los Tigres que, por lo demás, no ha rendido lo suficiente en lo que va de año. Esa es exactamente la razón por la que la franquicia se sintió cómoda firmando con él un contrato de 150 millones de dólares y ocho años en abril.

JJ Wetherholt, 2B, Cardinals de San Luis

Wetherholt, otro prospecto muy apreciado que fue la selección general No. 7 en 2024 de West Virginia, ha disparado siete jonrones para un equipo de Cardinals que ha sido una agradable sorpresa en la NL Central. Parece que será un pilar en St. Louis en los próximos años.

Chase DeLauter, OF, Guardians de Cleveland

De hecho, DeLauter debutó en la MLB la temporada pasada, cuando se convirtió en uno de los pocos jugadores de la historia de las grandes ligas que fue convocado por primera vez en los playoffs. En lo que va de primavera, ha demostrado por qué los Guardianes tuvieron la confianza suficiente para convocarlo para esos partidos llenos de presión, bateando .306 con seis jonrones y 23 carreras impulsadas.

Munetaka Murikami, 1B, White Sox de Chicago

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El veterano bateador japonés ha causado un impacto instantáneo en las grandes ligas, con 14 jonrones en sólo 37 partidos. Tiene que reducir el número de strikeouts y es posible que nunca batee consistentemente para un promedio alto, pero no hay duda de que el poder es legítimo y todavía tiene sólo 26 años de edad.

Kazuma Okamoto, 3B, Blue Jays de Toronto

Este jugador de 29 años es mayor que todos los demás de esta lista y tuvo un comienzo lento en su transición desde Japón. Pero ha acelerado el ritmo en las últimas semanas y batea .246 con 10 jonrones y 23 carreras impulsadas.

Sal Stewart, 1B, Reds de Cincinnati

El jugador de 22 años causó una buena impresión durante un breve período la temporada pasada y ha seguido bateando en las grandes ligas en lo que va de primavera. Jugando principalmente en primera base, batea .245 con 10 jonrones y 30 carreras impulsadas.

Nolan McLean, RHP, Mets de Nueva York

Los Mets han sido una de las mayores decepciones de las grandes ligas, pero McLean ha sido uno de los pocos puntos brillantes. Deslumbró en un cameo de ocho partidos la temporada pasada y ha lanzado bien hasta ahora en 2026. El jugador de 24 años tiene un ERA de 2,97 y 51 ponches en 39 1/3 entradas en siete salidas.

Parker Messick, LHP, Guardians de Cleveland

El producto de Florida State ha sido uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana esta temporada, con un récord de 3-1 y un ERA de 2,40 en siete salidas. El zurdo es una de las principales razones por las que los Guardians están actualmente en lo más alto de la AL Central.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.