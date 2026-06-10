Pittsburgh. Paul Skenes estaba aburrido y conducía por los suburbios del norte de Pittsburgh el lunes -un raro día de descanso en temporada- cuando el as de los Pirates captó las luces familiares de un campo de béisbol por el rabillo del ojo.

Lo siguiente que supo el actual ganador del premio NL Cy Young fue que estaba dando vueltas por el aparcamiento, buscando un sitio. Poco después, una de las estrellas más brillantes del deporte observaba los entrenamientos de varios equipos de las ligas menores de Ingomar.

La estrella, de 24 años, trató de pasar desapercibida, algo difícil de hacer cuando se es una de las jóvenes estrellas más brillantes del deporte. Muy pronto, Skenes entró en el campo con sandalias, una camiseta y un pantalón corto, señal inequívoca de que no había planeado detenerse.

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Durante las dos horas siguientes, jugó a la pelota, firmó autógrafos y recordó una época de su vida en la que su relación con el fútbol era mucho más sencilla.

Paul Skenes was driving by a Little League field and decided to stop by 🥹



He played catch and talked with the kids for over two hours the night before he pitches against the Dodgers at PNC Park 👏



via: @FSBigBob pic.twitter.com/XhgNWGNtvj — MLB (@MLB) June 9, 2026

La improvisada práctica se hizo viral, como suelen hacer las cosas cuando Skenes está involucrado. Su novia, la ex gimnasta convertida en influencer y actriz Livvy Dunne, lo publicó en TikTok. Un popular DJ de Pittsburgh hizo lo mismo en Instagram.

Skenes ha aprendido a aceptar que la atención viene con el territorio, incluso cuando intenta evitarla.

“Debería haberme puesto unas gafas de sol y un bigote postizo”, bromeó.

Sí, Skenes es muy consciente del recuerdo que creó para los jugadores de la liga infantil de Ingomar, a unos 20 minutos al norte del PNC Park. Garrett Anderson, jardinero de los Ángeles Angels, hizo lo mismo por Skenes cuando ambos conectaron brevemente mientras Skenes crecía en el sur de California.

Sin embargo, igual de importante, con los Pirates en medio de una racha de derrotas que se extendió a cuatro después de que fueron perforados 12-2 derrota por Los Ángeles el martes - cuando los Dodgers explotó por 10 carreras en el séptimo inmediatamente después de Skenes partió - que ofreció Skenes un recordatorio de por qué hace lo que hace para ganarse la vida.

Paul Skenes is an awesome human in case anyone was wondering.



He was driving by the Ingomar Franklin Park Little League baseball fields last night and saw the lights on and just pulled on in.



He was there over 2 hours signing, taking pictures and playing catch with the kids. pic.twitter.com/oHsYc2qyqP — BIG BOB (@FSBigBob) June 9, 2026

“Fui a ver un poco de béisbol, pero hay que recordar que es sólo un juego”, dijo Skenes. “Hay muchas cosas que lo convierten en un negocio. Es un trabajo. Es un trabajo para nosotros, seguro, en algunos días más que otros, pero tienes que recordar que amas el juego y por qué empezaste a jugarlo en primer lugar.”

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Sobre todo en los momentos en que ese amor puede sentirse esquivo durante un tramo difícil como el que atraviesa Skenes en estos momentos.

A pesar de limitar a los Dodgers, bicampeones defensores de la Serie Mundial, a dos carreras en seis entradas y retirar al cuatro veces MVP Shohei Ohtani las tres veces que se enfrentó a él, Skenes siguió sin ganar en sus últimas cinco salidas después de que el bullpen implosionara detrás de él.

¿Está Skenes de bajón? Sólo en comparación con el listón extraordinariamente alto que ha puesto durante su rápido ascenso hasta convertirse en uno de los mejores lanzadores del béisbol. Su ERA desde el 17 de mayo es un pedestre 4.50, más del doble de su ERA de carrera hasta ese momento.

Las cosas fueron un poco mejor, un poco más nítidas contra los Dodgers de lo que han sido últimamente. Consiguió siete ponches, y Los Ángeles lanzó y falló más de 15 de los 103 lanzamientos que hizo.

La bola rápida de Skenes fue en gran medida donde quiso, cuando quiso, y si el segundo base de los Piratas Brandon Lowe puede derribar un grounder agudo que en su lugar se desvió de su guante y en el campo con dos outs en el sexto que permitió a Freddie Freeman anotar y empatar el partido, Skenes podría haber salido con la ventaja.

No es que importe al final. Los 10 puntos de los Dodgers en el séptimo se aseguraron de ello.

Aun así, Skenes intenta mantener las cosas en perspectiva. La temporada es larga. Todos los equipos pasan apuros en algún momento. Él hace todo lo posible por centrarse en el proceso.

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Cuando se le preguntó por qué su bola rápida -que ahora se sitúa más en el rango de 97 mph después de superar con frecuencia los 100 como novato hace dos años- parecía mejor el martes que en mucho tiempo, se encogió de hombros.

“Creo que ha sido un buen día”, dijo. “La temporada va y viene. Sólo un buen día con eso”.

Las pelotas que lanzó a los niños de las ligas menores no tenían ni de lejos esa velocidad. Sin embargo, podrían tener el mismo significado a lo largo de una temporada que a veces puede parecer más un esfuerzo que un sueño hecho realidad.

“Todos hemos jugado en esos campos de arena cuando teníamos nueve años”, dijo, para añadir después: “El juego se ve diferente cuando hay vallas de 60 metros y no hay anuncios ni aficionados, sólo se juega por amor al juego”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.