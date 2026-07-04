Puerto Rico abrirá ante Dominicana en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
El partido se llevará a cabo el viernes, 31 de julio, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
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El calendario del torneo de béisbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 fue revelado por la Confederación Panamericana de Béisbol y Puerto Rico enfrentará al anfitrión, República Dominicana, en el juego estelar de la jornada inaugural.
El encuentro está pautado para el viernes, 31 de julio, a las 7:00 p.m., en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Puerto Rico formará parte del grupo A, junto a República Dominicana, Cuba y Curazao. Mientras, el grupo B estará integrado por México, Panamá, Colombia y Nicaragua. Los mejores tres equipos de cada grupo avanzarán a la segunda ronda.
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Como parte de la fase de grupos, Puerto Rico tendrá su segundo compromiso el sábado, 1 de agosto, frente a Cuba a las 3:00 p.m., y cerrará esta etapa el domingo, 2 de agosto, ante Curazao, también a las 3:00 p.m.
La segunda ronda está programada para celebrarse del 4 al 6 de agosto, mientras que la ronda de medallas se jugará el 7 de agosto.
De cara a la competencia, la Federación de Béisbol de Puerto Rico redujo a 28 jugadores la preselección nacional, luego de haber iniciado el proceso con una lista original de 49 peloteros.
De ese grupo de 28 saldrá el corte final, con el que quedará definido el roster oficial de 24 integrantes que representará a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Preselección Nacional
Jugadores de posición
- Kevin Santa
- José Rivera
- Yadiel Rivera
- Alexis Torres
- Kevin Luciano
- Kerby Camacho
- Roberto Peña
- Rubén Castro
- Jan Hernández
- Edison Mora
- Anthony García
- Jadiel Sánchez
- Jay Feliciano
Lanzadores
- Luis Leroy Cruz — LHP
- Jorhan Laboy — LHP
- Noel Pinto — LHP
- Miguel Ausúa — LHP
- Sidney Duprey — LHP
- Héctor Hernández — LHP
- Rubén Ramírez — RHP
- Joshua Torres — RHP
- Miguel Mejía — RHP
- Anthony Borrero — RHP
- Jerryell Rivera — LHP
- Jorge Benítez — LHP
- Luis Cintrón — LHP
- Jorge López — RHP
- José Cruz Molina — RHP