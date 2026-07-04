El calendario del torneo de béisbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 fue revelado por la Confederación Panamericana de Béisbol y Puerto Rico enfrentará al anfitrión, República Dominicana, en el juego estelar de la jornada inaugural.

El encuentro está pautado para el viernes, 31 de julio, a las 7:00 p.m., en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Puerto Rico formará parte del grupo A, junto a República Dominicana, Cuba y Curazao. Mientras, el grupo B estará integrado por México, Panamá, Colombia y Nicaragua. Los mejores tres equipos de cada grupo avanzarán a la segunda ronda.

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Como parte de la fase de grupos, Puerto Rico tendrá su segundo compromiso el sábado, 1 de agosto, frente a Cuba a las 3:00 p.m., y cerrará esta etapa el domingo, 2 de agosto, ante Curazao, también a las 3:00 p.m.

La segunda ronda está programada para celebrarse del 4 al 6 de agosto, mientras que la ronda de medallas se jugará el 7 de agosto.

De cara a la competencia, la Federación de Béisbol de Puerto Rico redujo a 28 jugadores la preselección nacional, luego de haber iniciado el proceso con una lista original de 49 peloteros.

De ese grupo de 28 saldrá el corte final, con el que quedará definido el roster oficial de 24 integrantes que representará a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Preselección Nacional

Jugadores de posición

Kevin Santa

José Rivera

Yadiel Rivera

Alexis Torres

Kevin Luciano

Kerby Camacho

Roberto Peña

Rubén Castro

Jan Hernández

Edison Mora

Anthony García

Jadiel Sánchez

Jay Feliciano

Lanzadores