Los Ángeles. Blake Snell hará su debut de temporada para los Dodgers de Los Ángeles el sábado contra los Braves de Atlanta en un enfrentamiento de líderes de división de la Liga Nacional.

El dos veces ganador del Premio Cy Young está listo para reincorporarse a la rotación antes de lo previsto después de que su compañero de equipo Tyler Glasnow dejó un comienzo a principios de esta semana debido a problemas de espalda.

Glasnow fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el viernes con espasmos en la espalda baja, y Los Ángeles retiró al derecho Paul Gervase de Triple-A Oklahoma City.

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Snell se perdió la mayor parte de la temporada regular de 2025 debido a una persistente lesión en el hombro, haciendo solo 11 inicios después de firmar un contrato de $182 millones y cinco años en noviembre de 2024. Pero el zurdo fue 3-2 en seis partidos de postemporada para ayudar a los Dodgers a ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

Snell ha estado en la IL desde finales de marzo con la fatiga del hombro izquierdo. Él había sido programado para hacer una liga menor de rehabilitación más inicio de Clase A Ontario el sábado, pero en su lugar se enfrentará a los Bravos en el Dodger Stadium.

Glasnow salió después de una entrada contra los Astros de Houston el miércoles. Tenía una resonancia magnética que mostró “nada realmente significativo”, dijo el manager Dave Roberts el viernes antes de la apertura de una serie de tres partidos contra Atlanta.

Glasnow, de 32 años, lleva 3-0 con una ERA de 2,72 en siete salidas esta temporada.

Gervase, de 25 años y 1,88 m de estatura, lleva un balance de 2-0 y una ERA de 3,65 en nueve partidos con Oklahoma City este año. La temporada pasada jugó una vez para los Dodgers, ponchando a dos bateadores en dos entradas. También jugó cinco partidos con Tampa Bay, con un ERA de 4,26.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.