Toronto. Max Scherzer salió de la lista de lesionados y enseguida alcanzó otro hito.

El lanzador de Toronto alcanzó los 3,500 ponches al dejar sin batear al bateador de Filadelfia Kyle Schwarber con un cambio de 86 mph al comienzo del partido del miércoles por la noche.

Ganador del Premio Cy Young en tres ocasiones y seleccionado ocho veces para el Juego de las Estrellas, Scherzer es el undécimo lanzador en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar los 3.500 ponches. Walter Johnson (3,509) ocupa el décimo puesto en la lista histórica de ponches de toda su carrera.

El excompañero de Scherzer, Justin Verlander (3,554), es el único otro lanzador en activo que ha alcanzado esa cifra.

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El líder de ponches de todos los tiempos lo es Nolan Ryan con 5,714. Detrás de él siguen Randy Johnson con 4,875, Roger Clemens con 4,672 y Steve Carlton con 4,136. Nadia más supera los 3,701 de Bert Blyleven en el puesto cinco.

Scherzer amplió su ventaja al ponchar a Trea Turner, pero Bryce Harper respondió con un jonrón que rebotó en la parte superior de la valla del jardín izquierdo y se escapó. Scherzer ha encajado ocho jonrones esta temporada.

Toronto reincorporó a Scherzer tras su baja de 15 días por lesión (tendinitis en el antebrazo derecho e inflamación en el tobillo izquierdo) antes del partido. No había lanzado desde que encajó siete carreras en dos entradas y un tercio contra Cleveland el 24 de abril.

El lanzador diestro Connor Seabold ha sido designado para asignación.

Scherzer regresó en febrero a los actuales campeones de la Liga Americana, tras firmar un contrato de un año por 3 millones de dólares. Solo logró completar la tercera entrada en dos de sus cinco salidas como titular.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.