De cara a la mayor pelea de su carrera, y posiblemente la más grande en la historia del boxeo femenino, Amanda Serrano se muestra relajada, cordial, segura al hablar.

En una videoentrevista con Primera Hora para hablar sobre la preparación para su megacombate unificatorio del 30 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York contra Katie Taylor, el cual le pagaría al menos un millón de dólares, la peleadora boricua respiró confianza y tranquilidad al hablar sobre sus preparativos.

“Estoy entrenando duro, aunque yo entreno duro para cada pelea”, dijo la peleadora carolinense con una sonrisa. “Me he estado alimentando muy bien. Voy a Puerto Rico por dos semanas, algo que me tiene muy emocionada. Quiero sentir el calor del sol y estar entre gente que me quiere y me apoya. Y hacer ‘sparring’ con los muchachos allá, ya que tenemos tremendo talento”.

PUBLICIDAD

Se espera que Serrano venga a la Isla a mediados de mes.

El combate ante Taylor, campeona indiscutible de las 135 libras y medallista de oro en las Olimpiadas Londres 2012, hará historia para el Madison Square Garden, ya que en su historia de casi siglo y medio de peleas legendarias, será la primera vez que un combate entre dos féminas estelarice un cartel allí.

Serrano, campeona en al menos siete divisiones distintas, buscaría ser la primera campeona indiscutible de Puerto Rico bajo los cuatro organismos mayores OMB, AMB, CMB y FIB, hazaña que ningún peleador boricua de la rama masculina ha conseguido.

“Mi entrenador a veces cambia una que otra cosa, pero siempre entrenamos muy duro. Nunca subestimamos a ningún oponente. Y sé que ella (Taylor) hará lo mismo. Así que saldré a ser la mejor versión posible de Amanda Serrano. Tal vez empujaremos un poquito más fuerte y tal vez un poco más de ‘sparring’ con peleadores de diferentes estilos. Pero vamos a estar listos para todo lo que ella pueda traer a la pelea”, agregó Serrano sobre su proceso de entrenamiento.

Dijo que en su preparación contra la irlandesa Taylor realizará guanteos con personas de diferentes estilos parecidos y que no dejará nada descubierto.

Además, informó que ya trabaja con su nutricionista para estar en 135 libras sólidas.

“En ese peso fue mi última pelea, así que es básicamente prepararnos para esta. Soy natural en la división pluma. Ese es mi peso y soy campeona en ese peso. Así que me siento fuerte”, agregó. “Voy a subir dos divisiones de peso para ayudar a este deporte, porque esta es una pelea para los fanáticos y todos la querían. Por eso la tomé. Pero me siento fuerte, me siento lista y este fue el peso en que tuvimos la última pelea, así que estoy bien”.

Finalmente, al preguntarle si tenía algo que agregar, respondió con su chispeante energía: “Prepárate porque Puerto Rico va a tener una campeona indiscutible. Voy con todo menos con miedo. Como siempre. Los quiero mucho y gracias siempre por el apoyo de corazón”.