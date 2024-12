Diez años han pasado desde que Sergio “La Maravilla” Martínez enfrentó a Miguel Cotto por el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Fue el 14 de junio de 2014 en el Madison Square Garden de Nueva York. El cagüeño se apuntó un triunfo y se agenció el título, luego que la esquina no dejara que Martínez saliera para el décimo asalto.

Sin embargo, luego de una década, parece que Martínez no ha podido sacarse esa espinita.

En una reciente entrevista en en un podcast, Martínez dijo que fue un error enfrentar a Cotto esa noche, ya que no estaba en plenitud de condiciones, luego de estar más de un año fuera de los cuadriláteros tras una operación de rodilla.

El argentino fue más allá al decir que decidió enfrentar al recio pegador boricua porque lo tomó como algo personal, al tiempo que lo acusó de ser prepotente.

“Fue parte de un conjunto de malas decisiones”, dijo Martínez quien nunca había sido derribado tres veces en un asalto. Cotto también lo envió a la lona en el noveno.

“Yo quería pelear. Por ahí alguien del equipo me decía. Fíjate, quizás no estás en las mejores condiciones. Pero yo quería pelear. Con este tipo yo peleo”, reiteró.

Martínez aceptó que en un momento “comencé a mandar yo más en el equipo y eso no siempre no es bueno” y por eso, a pesar de que supuestamente no estaba en óptimas condiciones, decidió aceptar la pelea, que sería su séptima defensa del título mediano.

“Era personal. Ese fue el error mío. (Cotto) se me había atravesado hacía muchos años. Vi que no había tratado bien a algunas personas”, indicó, quien incluso llamo a Cotto prepotente.

“Creía él que yo estaba enojado porque una vez me acerqué a darle la mano y él no me la dio. A mí me da igual… Lo vi con mucha soberbia, con mucha prepotencia con la gente que trabajaba. Yo decía, algún día esta va a pagar conmigo y llegó el día, (pero) el menos indicado”, sentenció.