Con una carrera llena de gestas históricas, Amanda Serrano se ha convertido en una de las atletas más queridas y aclamadas en Puerto Rico.

Ese cariño que le tienen los boricuas a Serrano ha sido palpable durante las actividades que Most Valuable Promotions (MVP por sus siglas en inglés) ha llevado a cabo de cara a la esperada cartelera que la campeona unificada de peso pluma protagonizará el sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Y minutos después de que finalizó el jueves una rueda de prensa del cartel en el Distrito T-Mobile, de San Juan, hubo otro acto de reconocimiento para la querendona de Puerto Rico. Serrano entró a Arena Medalla, donde frecuenta a menudo, pero esta vez en lugar de consumir fue sorprendida por el establecimiento con su propio trago y pintura.

Antes de develar la pintura, el gerente general de Arena Medalla, Aníbal Toledo, le presentó a Serrano el menú que ahora en el área de cócteles cuenta con el “Amanda’s Nocaut”, un trago cuyos ingredientes son ginebra, licor de naranja, jugo de lima y syrup de romero.

“¡Mira!“, reaccionó emocionada Serrano al ver su nombre en el menú.

“Pero, yo no puedo”, agregó sonriente.

Y es que la siete veces campeona divisional no puede consumir alcohol hasta que cumpla compromiso del sábado en el Choliseo. Pero, prometió que se dará la vuelta por el restaurante para darse el palo al día siguiente. Quien sí la probó fue el manejador de Serrano, Jordan Maldonado y la describió como fuerte, pero dulce, así como la boxeadora puertorriqueña.

“Está buena. Está fuerte, pero está sweet”, dijo Maldonado. “¡Como yo!“, respondió Serrano.

Amanda Serrano observa el menú de Arena Medalla con el coctel que lleva su nombre. ( David Villafañe )

Uno de los aspectos que destaca a Arena Medalla es que sus interiores están decorados por murales de algunos de los mejores atletas que han salido de la isla, con excepción de Serrano. Hasta ahora.

“No teníamos todavía el de la leyenda de nosotros que es Amanda. La atleta que más nos visita y la mejor boxeadora que tiene Puerto Rico, así que le preparamos algo especial”, comentó el gerente general del establecimiento.

Toledo llevó a Serrano a unas de las escaleras del restaurante que conducen al segundo piso y allí develó un mural por el artista Raúl Cosculluela, de Culture Creat. La pintura está compuesta por un retrato de Serrano con la monoestrellada en el fondo.

“Me siento muy emocionada porque este es mi lugar favorito y la gente aquí siempre me apoyan, me dan mucho amor y me encanta eso. (El mural) está perfecto... Yo trabajo duro para esto y estoy bien agradecida. Yo estoy en el cielo ahora”, confesó la campeona boricua.

“Estoy abrumada de emociones ahora mismo, pero estoy lista para pelear”, añadió.

Serrano arriesgará el sábado los campeonatos minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en una pelea de 12 asaltos de tres minutos ante la alemana Nina Meinke.

Las peleas preliminares de la cartelera comenzarán el sábado, a las 5:30 p.m., y el cartel principal, a las 8:00 p.m.