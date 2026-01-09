El campeón puertorriqueño Subriel Matías y el británico Dalton Smith cumplieron el viernes con el peso para su pelea estelar del sábado en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, por el título superligero (140 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Matías (23-2, 22 KO’s) detuvo la báscula en el límite de las 140 libras, mientras que Smith (18-0, 13 KO’s) marcó 139.6 para la primera defensa del fajardeño desde que obtuvo su primera victoria por decisión ante el dominicano Alberto Puello para coronarse monarca de esta división el 12 de julio de 2025.

PUBLICIDAD

Esta pelea estuvo en riesgo, luego de que “El Orgullo de Maternillo” arrojó positivo a ostarina, una sustancia para mejorar el rendimiento, el pasado 9 de noviembre en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el CMB le dio el visto bueno para que defendiera el campeonato porque consideró factores atenuantes, entre ellos el consumo documentado por Matías de suplementos potencialmente contaminados, reportes científicos sobre hallazgos similares y el nivel relativamente bajo de la sustancia en la muestra.

Eddie Hearn, promotor de Smith y Matchroom Boxing, cuestionó la decisión del organismo y dijo el jueves en una conferencia de prensa que el sábado “se va a hacer justicia”. El combate entre Matías y Smith está pactado a 12 asaltos.

En el cartel también competirá Manny Rodríguez, en su primer pleito en dos años. (Fresh Production Boxing) ( Suministrada )

El excampeón mundial puertorriqueño Emmanuel “Manny” Rodríguez también hizo el peso para su pleito semiestelar ante el estadounidense Fernando Díaz, de la división gallo (118 libras), acordado a 10 asaltos. Rodríguez (22-3, 13 KO’s), quien ha estado inactivo por casi dos años, registró 117 libras y Díaz (16-6-1, 6 KO’s) fijó 117.6.

La velada será transmitida por DirecTv PPV, a un costo de $54.99.