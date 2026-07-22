Gianni Infantino debería dimitir como presidente de la FIFA por “destruir el sector del fútbol” al ampliar las competiciones internacionales, afirmó esta semana el presidente de La Liga española, Javier Tebas.

No es la primera vez que arremete contra Infantino por la saturación del calendario y por estar barajando una propuesta para ampliar el Mundial masculino de 2030 de 48 a 64 selecciones.

“Aumentar el número de selecciones nacionales no tiene sentido. El mundo del fútbol no se reduce al Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno al Mundial”, declaró Tebas a La Gazzetta dello Sport.

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“En mi opinión, sí, creo que su etapa ha llegado a su fin”, dijo refiriéndose a Infantino. “Sin embargo, cuenta con el apoyo del sistema y de las federaciones, así que no hay mucho más que añadir, ¿verdad? No hay ningún candidato de la oposición; nadie quiere presentarse solo para perder. Así es el sistema y está podrido hasta la médula".

“No debería quedarse, pero no se va a marchar. He oído a mucha gente que está en contra de Infantino. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque los que guardan silencio son perfectamente conscientes del daño que está sufriendo el fútbol”.

La CONMEBOL, organismo rector del fútbol sudamericano, ha presentado una propuesta oficial para ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones. La competición ya se perfila como la edición de mayor envergadura, con seis países anfitriones repartidos por tres continentes.

“Es la competición nacional la que sustenta este deporte”, añadió Tebas. “Están destruyendo la industria del fútbol, que genera decenas de miles de puestos de trabajo, por un evento que dura 40 días y en el que participa una minoría de jugadores”.

También criticó a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, por las nuevas pausas para hidratarse introducidas en el Mundial que finalizó el domingo, así como por la ampliación del descanso a 27 minutos —en lugar de los 15 habituales— durante la final, en la que España venció a Argentina por 1-0.

Las pausas para hidratarse a mitad de cada parte se introdujeron para ayudar a los jugadores a soportar el calor del verano en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, los críticos afirman que tuvieron consecuencias no deseadas, ya que interrumpieron el ritmo del partido y dieron a los entrenadores la oportunidad de cambiar tácticamente el rumbo del encuentro a favor de su equipo.

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“La FIFA organiza las cosas a su antojo, según lo que le conviene, en función de sus propios intereses; desde luego, no por el fútbol”, afirmó Tebas. “Las pausas para hidratarse son una mentira. En La Liga las tenemos, pero solo cuando realmente hace calor. Aquí, los estadios de Dallas, Los Ángeles y Atlanta tenían aire acondicionado. Era una mentira, y solo una pausa para la publicidad”.

Infantino anunció en abril que se presentaría a la reelección para un cuarto mandato como presidente. La votación para el periodo 2027-2031 está prevista para el 18 de marzo en Marruecos.

El grupo Football Supporters Europe también hizo un llamamiento a toda la comunidad futbolística para que exija responsabilidades a la FIFA.

En un comunicado publicado en su página web titulado “Un Mundial que ha decepcionado a los aficionados”, la FSE exigió “reformas estructurales en la gobernanza para devolver el poder de decisión al Consejo y al Congreso de la FIFA y garantizar una consulta plena con los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados”.

Y añadía: “El Mundial de 2026 debería haber sido una celebración del fútbol y de los aficionados que le dan vida. En cambio, se ha convertido con demasiada frecuencia en un ejemplo de lo que está tan profundamente mal en el fútbol actual”.

“Desde el principio, se pidió a los aficionados que confiaran en la FIFA y que ‘se lo tomaran con calma’, pero esta antepuso el espectáculo y la comercialización a la experiencia de asistir al partido, alterando elementos clave de la identidad del fútbol. Durante el último mes, hemos visto cómo el fútbol se ha visto deformado a antojo de Gianni Infantino y la administración Trump”.

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La FSE, reconocida por la UEFA —el organismo rector del fútbol europeo— como la organización representativa de los aficionados de la región, criticó a continuación “los precios de las entradas, que han alcanzado máximos históricos”, así como “el vertiginoso aumento de los costes de transporte, el incumplimiento de las normas y los procedimientos, la exclusión de amplios sectores de la población mundial y la falta de una comunicación transparente”.

“Todo ello generó un clima de confusión y desconfianza que ha dañado gravemente la reputación de la FIFA, de la Copa del Mundo y de la propia integridad del fútbol”.

“Las lecciones que se desprenden de este Mundial son claras: la FIFA no está capacitada para dirigir el fútbol mundial. El futuro de este deporte no puede estar en manos de un hombre que ha demostrado, una vez más, que antepone los intereses económicos y políticos al futuro de nuestro deporte”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.