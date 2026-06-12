Toronto. Cyle Larin salió del banquillo y marcó con el primer balón que tocó, lo que permitió a la coanfitriona Canadá sumar el viernes su primer punto en su tercera participación en la Copa del Mundo, al empatar 1-1 contra Bosnia-Herzegovina.

Canadá jugó a la sombra de la emblemática Torre CN de Toronto y ante una multitud de aficionados vestidos de rojo que coreaban «¡Ca-na-dá!», entre los que se encontraban el actor Ryan Reynolds y la estrella del hockey Connor McDavid.

En el minuto 78, apenas dos minutos después de saltar al campo, Larín recibió de espaldas un pase de Promise David, se giró para zafarse de la marca de un defensa y remató con un disparo con la derecha.

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¡Qué lindo gol de Canadá que hace vibrar a todos los fans!



Cyle Larin saltó de la banca y anotó con la primera pelota que tocó para que su selección consiguiera su primer punto en su tercera participación en la Copa Mundial, presentado por @BankofAmerica pic.twitter.com/XChNO1aQjo — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 12, 2026

Ese gol fue apenas el segundo de Canadá en toda su historia en los Mundiales. Perdieron sus tres partidos en el Mundial de 1986 en México y lo mismo ocurrió en sus tres encuentros hace cuatro años en Catar.

Jovo Lukic, que saltó al campo como suplente por una lesión, marcó de cabeza tras un saque de esquina en el minuto 21, dando la ventaja a los bosnios, que se clasificaron para su segundo Mundial tras no superar la fase de grupos en 2014.

Lukic fue titular en sustitución de Edin Dzeko (lesión en el hombro) y Haris Tabakovic (motivo no revelado). Se colocó en una posición ideal para rematar una jugada a balón parado: el capitán Sead Kolasinac prolongó con un ligero toque de cabeza un remate tras el córner lanzado por Ivan Basic. El tanto fue el primero de Lukic con la selección, conseguido en apenas su cuarta aparición internacional como delantero de 27 años.

A pesar de haber dejado escapar la ventaja, la pequeña nación balcánica de unos tres millones de habitantes sigue dando la talla en la escena internacional, incluida la eliminación de la cuatro veces campeona Italia en la repesca europea.

Antes del gol de Larin, la mejor ocasión de Canadá se produjo en el minuto 54, cuando el capitán Stephen Eustaquio le pasó el balón a Richie Laryea ante una portería completamente abierta. El balón se desvió en el pie de Kolasinac y se estrelló contra el travesaño.

Canadá no pudo contar con su estrella Alphonso Davies debido a una lesión en los isquiotibiales. El lateral izquierdo del Bayern de Múnich marcó el primer gol de su selección en un Mundial hace cuatro años en Catar.

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Tras jugar en Toronto, viajará a Vancouver, en la costa oeste del país, para disputar sus dos últimos partidos de la fase de grupos, contra Catar el 18 de junio y contra Suiza el 24 de junio.

Los bosnios también viajarán al oeste, donde se enfrentarán a Suiza el 18 de junio en Los Ángeles y a Catar el 24 de junio en Seattle.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.