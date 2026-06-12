Dallas. Lionel Scaloni había advertido a los jugadores lesionados de la actual campeona del mundo, Argentina, que si no respondían a una mayor exigencia durante la semana previa de entrenamientos antes del debut contra Argelia, se quedarían fuera del Mundial. Pero el seleccionador podría verse atrapado por sus propias palabras.

Al menos cuatro titulares son duda a cinco días de comenzar la defensa del título en Kansas City.

Se trata del portero Emiliano Martínez, los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico y el delantero Julián Álvarez, a los que se suman jugadores suplentes como Gonzalo Montiel, Nicolás González, Leandro Paredes y Nicolás Paz.

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“Cuando entrenan, uno se da cuenta, por cómo se entregan, por los datos. Hoy en día es difícil engañar, por mucho que quieran estar”, explicó el entrenador el pasado lunes al hablar de la evaluación de los lesionados. “Estamos tranquilos porque no nos van a poder mentir, pero hoy te puedo asegurar que están bien, la mayoría tiene el alta y tenemos toda una semana para que se recuperen”.

Por el momento, Scaloni no cuenta con todos los jugadores disponibles a falta de cuatro sesiones de entrenamiento antes del partido contra Argelia. A estas alturas, el entrenador prefiere correr el riesgo de afrontar la primera ronda de la competición con varios campeones del mundo mermados físicamente y apostar por su recuperación para las eliminatorias, teniendo en cuenta que el cambio de formato le permite disponer de más días de descanso entre partidos.

Lista de lesionados

“El Dibu” Martínez, el portero que se convirtió en héroe en la tanda de penaltis contra Francia en la final de Catar 2022, llegó a Estados Unidos con la mano derecha enyesada debido a la fractura del dedo anular que sufrió al defender una jugada con el Aston Villa en la final de la Europa League.

No disputó los partidos amistosos contra Honduras e Islandia, y no fue hasta este jueves cuando se entrenó sin la venda protectora que le cubría el dedo lesionado. Una imagen de televisión captó una mueca de dolor del portero cuando se lanzó a atajar el balón con la mano derecha.

Aunque el portero comentó en una breve rueda de prensa que “llegará” a tiempo para el debut, Gerónimo Rulli sería su sustituto en caso de que no esté en condiciones de jugar contra Argelia.

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El lateral izquierdo Tagliafico sufrió un desgarro en el partido amistoso contra Honduras del sábado y no podrá jugar contra Argelia. Sin embargo, a diferencia del defensa Leonardo Balerdi, que también sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento en Estados Unidos y fue descartado de la convocatoria oficial, Scaloni va a esperar al jugador del Lyon.

González, una de las opciones para el puesto, se entrenó por separado el jueves debido a una molestia muscular, por lo que Facundo Medina o Valentín Barco ocuparían esa posición en el primer partido.

Por su parte, el delantero Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, sigue recuperándose del esguince de tobillo que sufrió en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal. La “Araña” no participó en ninguno de los dos amistosos y es casi seguro que Lautaro Martínez jugará contra los africanos.

Paredes, el capitán del Boca Juniors que suele ser uno de los primeros suplentes en el centro del campo de la Albiceleste, no participó en los partidos de preparación debido a una lesión muscular y, aunque se entrena con el resto del grupo, no se le tiene en cuenta para jugar desde el principio en el debut.

Paz, la joven promesa del Como italiano, volvió a sentir dolor en la rodilla izquierda y, por precaución, no participó en el último entrenamiento.

Messi, pulgar hacia arriba

La buena noticia para Argentina es que su capitán, Lionel Messi, se ha recuperado de una fatiga muscular y se le vio en buena forma durante los 20 minutos que jugó en la victoria por 3-0 ante Islandia, en la que marcó un penalti. La estrella, que cumplirá 39 años en unos días, está lista para disputar su sexto Mundial.

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“Me sentí muy bien, tenía ganas de empezar ya y de ir superando esos miedos que te quedan cuando tienes molestias, de poder jugar con libertad”, comentó el Diez tras el partido.

Y a pesar de los problemas físicos de sus compañeros, el capitán dejó un mensaje alentador: “Lo vamos a intentar como siempre lo hemos hecho; que la gente no tenga ninguna duda de que lo daremos todo, como lo hemos hecho todos y como lo hemos venido haciendo todo este tiempo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.