East Rutherford, N.J. Gonzalo Plata superó a Manuel Neuer en el minuto 77, y Ecuador avanzó a los octavos de final del Mundial tras remontar y vencer a Alemania 2-1 el jueves.

Alemania, que se aseguró el primer lugar del Grupo E con victorias en sus dos primeros partidos, se adelantó con un gol de Leroy Sané en el minuto 2. Nilson Angulo anotó el primer gol de Ecuador en el torneo en el minuto 9.

Plata, quien recibió un golpe en la cabeza cuando Alemania anotó su primer gol, fue clave en la gran remontada de Ecuador luego de que Kevin Rodríguez cabeceara un tiro de esquina de Pedro Vite. Neuer, el portero alemán de 40 años que regresó de su retiro internacional para el Mundial, estaba a punto de atrapar el balón cuando Plata levantó la izquierda y, con la punta del pie, lo envió al fondo de la red.

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¡Gonzalo Plata! Remata en un tiro de esquina y hace un gol HISTÓRICO, ¿El de la clasificación? ¡POR AHORA SUEÑAN!



La selección ecuatoriana remonta, ya vencen 2-1 a Alemania. pic.twitter.com/cm9S9qgtsQ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 25, 2026

Ecuador terminó tercero en el grupo con cuatro puntos y avanzó a la siguiente ronda por segunda vez, la primera desde un partido de octavos de final en 2002.

La racha ganadora de Alemania se detuvo en 11 partidos, a uno del récord del equipo establecido en la temporada 1979-80. Los alemanes, cuatro veces campeones, jugarán su partido de dieciseisavos de final el lunes en Foxborough, Massachusetts, muy probablemente contra Paraguay, Australia o Suecia.

La FIFA anunció que la asistencia de 80,663 personas al MetLife Stadium para el partido número 56 del Mundial elevó la asistencia total a un récord de 3,587,539 espectadores, uno más que los 52 partidos del Mundial de 1994 en Estados Unidos.

Pedro Vite celebrata el gol de Gonzalo Plata. ( Pamela Smith )

Sané adelantó a Alemania aproximadamente al minuto y 50 segundos con su 18.º gol internacional. Aleksandar Pavlović controló el balón con el pecho y pateó a Vite tras un saque de banda de Nathaniel Brown, pero el árbitro estadounidense Tori Penso no señaló falta. Pavlović pasó el balón a Florian Wirtz, quien centró para Sané justo dentro del área.

Angulo anotó poco después, tras una pérdida de balón de Felix Nmecha en el mediocampo ante Vite. Este se lo pasó a Angulo, quien regateó hacia la portería y batió a Neuer al segundo palo desde fuera del área. Penso concedió inicialmente un penalti a Alemania a menos de 30 segundos del inicio del segundo tiempo, después de que Joel Ordóñez derribara a Kai Havertz. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se determinó que Sané había cometido falta previa sobre Vite.