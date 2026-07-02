Santa Clara, California. Malik Tillman se dispuso a lanzar un tiro libre con un calcetín ensangrentado y una bota derecha nueva, tras haber sido pisado por un rival, mientras Estados Unidos se esforzaba por defender su ventaja de un gol, con un jugador menos, en la fase eliminatoria del Mundial de Fútbol.

Tillman marcó el gol de su vida, y uno de los más importantes que jamás haya marcado un jugador estadounidense en un Mundial, lo que llevó a este cuento de hadas del fútbol estadounidense a los octavos de final.

¡QUE GOLAZO!



Con un potente derechazo de tiro libre, Tillman venció a Vasilj y amplía la ventaja de USMNT. pic.twitter.com/EDhygcTlzf — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 2, 2026

“Llevaba tiempo soñando con este partido”, declaró Tillman tras marcar el último gol en la victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina el miércoles por la noche. “Llevaba tiempo soñando con lanzar un tiro libre y marcarlo. Lo he practicado en los entrenamientos y creo que hoy he demostrado de lo que soy capaz”.

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La victoria en los dieciseisavos de final ha dado lugar a un partido el lunes en Seattle contra Bélgica, en el que Estados Unidos espera llegar lejos en su propio terreno. Los “Diablos Rojos” vencieron a los estadounidenses por 2-1 en la prórroga de los octavos de final de 2014.

“Se trata de seguir soñando”, afirmó el seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, quien entonó a pleno pulmón “Take Me Home, Country Roads” mientras la canción sonaba por los altavoces tras 10 minutos de tiempo añadido. “En el fútbol todo es posible si crees en ello”.

Folarin Balogun adelantó a los estadounidenses en el minuto 45 con su tercer gol del Mundial, y luego fue expulsado en el 64 tras recibir una tarjeta roja.

Al estrella Christian Pulisic le anularon un gol por fuera de juego en el minuto 78, y Tillman ayudó a sentenciar la victoria al marcar de falta con un tiro con efecto que superó la barrera y entró en la portería desde justo fuera del área en el minuto 82. El balón rebotó en la mano derecha del portero Nikola Vasilj, que se lanzó a por él, y entró en la portería a pesar del dolor que Tillman sentía en su pie derecho ensangrentado tras haber sido pisado.

Balogun dominó la primera parte y marcó en el minuto 45. Los estadounidenses tuvieron que apañárselas tras la falta que cometió al pisar sin querer a Tarik Muharemovic, y mantuvieron la portería a cero a pesar de jugar con un hombre menos durante más de 30 minutos.

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“Nos sentimos muy a gusto, incluso con solo diez jugadores”, afirmó el capitán Tim Ream. “Así es como quieres sentirte. No quieres que cunda el pánico. Quieres mantener la calma y la concentración, y eso es lo que hicimos”.

Pochettino se convirtió en el primer seleccionador estadounidense en lograr tres victorias en un Mundial, y los estadounidenses consiguieron su segunda victoria en la fase eliminatoria de un Mundial. Llegaron a semifinales en el primer torneo, celebrado en 1930, tras quedar primeros de su grupo, y ganaron un partido de octavos de final contra México en 2002.

Balogun no podrá jugar ante Bélgica

Balogun es el máximo goleador de Estados Unidos con tres goles, pero se perderá el partido contra Bélgica debido a una suspensión automática por la tarjeta roja que le mostró el árbitro brasileño Raphael Claus tras revisar las imágenes de vídeo. Balogun pisó el tobillo de Tarik Muharemovic, al parecer sin intención.

“Es evidente que el árbitro tomó la decisión que tomó, pero creo que es cuestionable”, afirmó el centrocampista Weston McKennie. “Creo que ha habido muchas otras jugadas como esa a lo largo del torneo con otros jugadores en las que no se ha mostrado ninguna tarjeta. Es decepcionante”.

En 2010, Balogun igualó a Landon Donovan en el segundo puesto de la clasificación de máximos goleadores estadounidenses en un Mundial, solo por detrás de los cuatro goles de Bert Patenaude en 1930.

“Por supuesto que es un gran jugador”, dijo Tillman. “Tenemos grandes jugadores que pueden sustituirlo, dar lo mejor de sí mismos y, con suerte, marcar también algunos goles bonitos”.

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La victoria puso fin a una racha de 10 derrotas consecutivas de Estados Unidos frente a selecciones europeas, que se remontaba al empate contra Inglaterra en el Mundial de 2022. Las estadounidenses habían perdido siete partidos y empatado seis contra selecciones europeas en el Mundial desde que vencieron a Portugal en su primer partido de 2002.

Estados Unidos había empezado con fuerza en los partidos de la fase de grupos, marcando en los primeros 15 minutos de los tres encuentros, pero fue Bosnia la que tuvo las mejores ocasiones al principio. Matt Freese tuvo que realizar dos paradas al inicio del partido para detener a Ermedin Demirovic tras un engañoso saque de puerta que pilló desprevenida a la defensa estadounidense y, de nuevo, en el saque de esquina posterior, en el que Kerim Alajbegovic estuvo a punto de marcar directamente.

A partir de ahí, Balogun tomó el relevo. Le anularon un gol aparente en el minuto 31 por fuera de juego y fue derribado en el área en otras dos ocasiones antes de marcar finalmente. Ream interceptó un saque de puerta bosnio en el centro del campo y se lo pasó a Tyler Adams, quien se lo cedió a Tillman. El balón, gracias a un despeje fallido de los bosnios y a un rebote, llegó a Balogun dentro del área. Balogun superó a Vasilj con un disparo con la izquierda.

Balogun celebró el gol imitando la celebración “Silencer” de LeBron James, lo que provocó una reacción positiva por parte del propio King James.

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Balogun estuvo a punto de marcar de nuevo en el tiempo de descuento de la primera parte, pero su disparo a bocajarro rebotó en el travesaño y salió fuera.

La segunda participación de Bosnia en el Mundial fue todo un éxito, con un empate contra Canadá en el primer partido y una victoria sobre Catar que ayudó al equipo a clasificarse para la fase eliminatoria por primera vez. Sin embargo, terminó en decepción.

“Tuvimos nuestras oportunidades tras la tarjeta roja”, dijo Vasilj. “Se notaba que había algo. Lo único que faltaba era un gol. Y entonces, en el peor momento, de la nada, diría yo, un tiro libre y encajamos el segundo gol. A partir de ahí fue realmente difícil”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.