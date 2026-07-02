El Pleno del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) ratificó ayer miércoles la decisión de su Comité Ejecutivo de dejar sin efecto la designación de Luis “Tuto” Bermúdez González como abanderado masculino de la delegación que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, por lo que el puesto permanecerá vacante.

La determinación fue aprobada durante una sesión extraordinaria celebrada en la Casa Olímpica mediante una votación de 27 votos a favor, ocho en contra y una abstención.

Durante la reunión, la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez, presentó una cronología de los acontecimientos desde que el Pleno eligió a los abanderados el pasado 17 de junio. Explicó que, al momento de la selección y presentación oficial de Bermúdez, el Comité Ejecutivo no contaba con la documentación judicial que posteriormente motivó la revisión de su designación.

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Con la decisión ratificada, la balonmanista Nathalys Ceballos será la única abanderada de Puerto Rico durante la ceremonia de apertura de los Juegos.

Tras conocerse el resultado de la votación, Bermúdez emitió una declaración en la que dijo recibir la decisión institucional “con tristeza y dolor”, acompañado de su esposa, la exjudoca y medallista centroamericana Ana Latorre Echeandía.

“Mi misión deportiva está en mis resultados y en el servicio a mis compañeros deportistas. Llevar nuestra bandera en el escenario internacional siempre ha sido un honor que se manifiesta en cada entrenamiento y en cada competencia”, expresó.

El atleta también agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Representar a Puerto Rico es un privilegio que siempre llevaré con orgullo”, concluyó.

El atleta permanecerá en la delegación como competidor.