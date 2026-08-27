Atlanta. El Pro Bowl ha dejado de existir, según anunció la NFL, poniendo fin a un partido de exhibición de los mejores jugadores de la liga que se celebraba, de una forma u otra, casi todos los años desde 1951.

El partido no se disputó en 2021 debido a la pandemia de COVID-19, pero esa fue la única interrupción en la fase final.

“No pasa nada por ser la primera liga en renunciar a un partido de las estrellas competitivo”, afirmó Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL, en la reunión de propietarios celebrada en Atlanta.

La liga ha anunciado que, al término de esta temporada, se seguirá seleccionando a 88 jugadores para el Pro Bowl y se les rendirá homenaje en Los Ángeles. En esas fechas también tendrán lugar varios eventos de flag football.

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“El Pro Bowl siempre ha tenido como objetivo reconocer a los jugadores que destacan como los mejores de la NFL”, afirmó O’Reilly en un comunicado. “La selección para el Pro Bowl volverá a su propósito original: rendir homenaje a los mejores entre los mejores. Queremos que esa distinción adquiera un significado aún mayor para los jugadores, sus familias, sus clubes y nuestros aficionados”.

O’Reilly afirmó que la decisión supuso “un cambio de juego en favor del honor”.

Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol americano de la liga, afirmó que los jugadores le habían comentado que “no quieren partidos competitivos” tras los playoffs.

“Vienes de los partidos del campeonato y los espectadores ven lo físico que es el juego, y tú intentas imitar eso”, dijo Vincent. “Sinceramente, no me gusta nada. Esto no da buena imagen”.

La popularidad del Pro Bowl ha disminuido en los últimos años. Lo que en su día fue una cita ineludible en Honolulu, la NFL lo ha trasladado a diversas ciudades e incluso pasó del fútbol americano de contacto al fútbol americano de bandera en 2023.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.