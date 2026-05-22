Manchester, Inglaterra. Pep Guardiola confirmó el viernes lo que los aficionados del Manchester City se temían. El entrenador más exitoso del club se va, poniendo fin a un período de 10 años cargado de trofeos en el que estableció al City como una de las principales fuerzas en Europa y cambió la cara del fútbol inglés.

Guardiola, al que le quedaba un año más de contrato con el City, dirigirá el domingo su último partido contra el Aston Villa en la Premier League.

“No me preguntéis las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento”, dijo Guardiola. “Nada es eterno, si lo fuera estaría aquí. Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City.”

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"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

El City dijo que Guardiola asumiría un papel de embajador mundial.

Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea y anteriormente ayudante de Guardiola en el City, es el favorito para asumir la difícil tarea de ocupar el puesto de Guardiola tras una década de dominio sin precedentes.

Desde que se unió al City en el verano de 2016, Guardiola llevó al equipo respaldado por Abu Dabi a seis títulos de la Premier League y a la Liga de Campeones por primera vez en 2023.

Ganó 17 trofeos importantes en total, incluido el doblete nacional esta temporada de la Copa de la Liga inglesa y la Copa de Inglaterra. Ha ganado 35 títulos importantes a lo largo de su carrera como entrenador, incluida su etapa en el Barcelona y el Bayern de Múnich.

El City fue, con mucho, su trabajo más largo en la gestión, ya que nunca antes había permanecido más de cuatro años en un puesto.

"I cannot be more grateful." ❤️



Pep Guardiola says "it's the right time' to leave Manchester City 🤝 pic.twitter.com/UrsNwtyfTY — BBC Sport (@BBCSport) May 22, 2026

Estableció nuevos hitos: en 2018, el City se convirtió en el primer equipo en ganar cuatro ligas inglesas consecutivas y el primero en acumular 100 puntos en una sola temporada. Al año siguiente, el City se convirtió en el primer equipo en ganar el triplete nacional de liga, FA Cup y Copa de la Liga en la misma temporada.

Pero su mayor logro fue conducir al City al triplete definitivo en 2023, ganando la liga, la Liga de Campeones y la Copa de Inglaterra, igualando la hazaña del Manchester United de más de 20 años antes, en 1999.

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También llevó a Inglaterra un estilo de fútbol -un planteamiento basado en la posesión del balón que empezaba con jugadas de salida desde el portero o la defensa- que acabó siendo imitado en todo el país, desde los equipos infantiles de base hasta los equipos rivales de la Premier League.

“El enfoque único que aporta a sus entrenamientos le ha permitido desafiar constantemente las verdades aceptadas de nuestro juego. Es la razón por la que en los últimos 10 años no sólo ha hecho mejor al Manchester City, sino también al fútbol”, declaró el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak. Añadió que la marcha de Guardiola era la “respuesta correcta”.

Aunque se despide con otro trofeo, ésta ha sido la primera vez en su carrera que ha pasado dos temporadas sin proclamarse campeón de liga.

El City también fue eliminado de la Liga de Campeones antes de los cuartos de final en cada uno de los dos últimos años.

Según el City, Guardiola asesorará técnicamente a los clubes de su grupo.

“El legado de Pep es extraordinario y su verdadero impacto será mejor valorado por los historiadores del Manchester City del futuro”, dijo el director ejecutivo Ferran Sorriano. “Si hay algo más difícil que ganar, es volver a ganar. Requiere una persistencia increíble, resistencia y la humildad de volver a empezar cada año, con la misma energía, una y otra vez. Esto es lo que hizo Pep”.

Aunque Guardiola pasará a la historia como uno de los mejores entrenadores de la Premier League -rivalizando con Alex Ferguson-, tuvo que defender repetidamente al City de las acusaciones de incumplimientos financieros, con más de 100 acusaciones que aún pesan sobre el club.

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El City fue acusado de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años, de 2009 a 18, un lapso en el que ganó tres títulos y fichó a algunos de los mejores jugadores del mundo, como Yaya Touré, Sergio Agüero y Kevin de Bruyne. Uno de esos títulos se ganó con Guardiola.

El City siempre ha negado haber actuado mal. Guardiola se mostró “plenamente convencido” de la inocencia del club.

“Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. E hicimos las cosas a nuestra manera. A nuestra manera”, dijo Guardiola en su mensaje de despedida a los aficionados.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.