La era posterior a Pep Guardiola ya está en marcha en la Premier League, en medio de la incertidumbre y la agitación, no solo en el Manchester City, sino en toda la liga.

Hay nueve entrenadores nuevos antes de que el viernes dé comienzo la temporada de la máxima categoría en Inglaterra —una cifra sin precedentes al inicio de una campaña de la primera división inglesa—. Con 33 años, Fabian Hürzeler es el quinto entrenador con más tiempo en el cargo de la Premier League... y lleva apenas dos años en el Brighton.

Pero el City tiene que hacer frente al vacío más importante tras la marcha de Guardiola, después de 10 años récord al frente del equipo. Buena suerte, Enzo Maresca, sobre todo tras la lamentable actuación del equipo en la derrota ante el Arsenal en la Community Shield del domingo.

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Entre los demás grandes clubes con nuevos entrenadores se encuentran el Liverpool (Andoni Iraola), el Chelsea (Xabi Alonso) y el Newcastle (Matthias Jaissle), todos ellos participantes en la Liga de Campeones la temporada pasada.

Vaya, eso hace que Roberto De Zerbi —nombrado por el Tottenham el 31 de marzo para evitar el descenso— y Michael Carrick —designado como entrenador interino del Manchester United para la segunda mitad de la temporada pasada, antes de causar una gran impresión y quedarse con el puesto de forma definitiva— parezcan auténticos veteranos.

Además, hace que el Arsenal, el actual campeón, parezca un remanso de estabilidad, ya que Mikel Arteta afronta su séptima temporada completa al frente del equipo como el entrenador que más tiempo lleva en el cargo en la liga.

Sin embargo, sobre los Gunners también se cierne una gran incógnita: ¿habrá resaca tras ganar la liga por primera vez en 22 años?

Estamos a punto de averiguarlo, aunque la actuación del Arsenal en la Community Shield supuso un primer motivo de alegría para sus aficionados.

La montaña rusa incesante que es la Premier League arranca de verdad el viernes por la noche, cuando el Arsenal reciba al recién ascendido Coventry, que también cuenta con una historia interesante tras haber estado fuera de la élite durante 25 años.

Estas son otras tramas que sirven de telón de fondo para la nueva temporada:

¿Le faltan superestrellas a la Premier League?

El circo de Cristiano Ronaldo se marchó en 2022. Harry Kane se fue en 2023. Kevin De Bruyne se marchó en 2025. Mohamed Salah se fue a Turquía durante esta pretemporada. Rodri también parece dispuesto a abandonar estas costas para fichar por el Barcelona.

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Esto nos lleva a preguntarnos: ¿A la liga más grande del mundo le faltan los mejores jugadores del mundo?

Sí, el City sigue contando con el prolífico delantero Erling Haaland, cuya cotización nunca ha estado tan alta tras deslumbrar a los aficionados estadounidenses durante el Mundial.

Pero superestrellas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior, Lamine Yamal e incluso los dos mejores jugadores de Inglaterra, Kane y Jude Bellingham, juegan en otros países. Las grandes leyendas de este siglo —pensad en Lionel Messi, Ronaldinho o Zinedine Zidane— tampoco jugaron nunca en Inglaterra.

El gran fichaje estrella de la pretemporada podría haber sido la llegada de Vinícius al Arsenal, pero él decidió quedarse en el Real Madrid.

La Premier League se ha enorgullecido recientemente de contar con los mejores entrenadores del mundo, pero Guardiola y Jürgen Klopp ya no están.

Quizá la competición tenga que conformarse, entonces, con contar con una plantilla más amplia, con clubes de nivel medio que, posiblemente, nunca han estado mejor gracias a los enormes acuerdos de derechos televisivos de la liga.

El Arsenal parte como favorito

En medio de tanta agitación entre sus rivales, el Arsenal tiene una gran oportunidad de revalidar el título y es el favorito de las casas de apuestas británicas.

El centrocampista brasileño Bruno Guimaraes ha llegado procedente del Newcastle para reforzar un centro del campo que ya era sólido; el extremo izquierdo Christos Tzolis ha fichado procedente del Club Brugge para sustituir a Leandro Trossard, que ya se ha marchado; y hay profundidad en todas las posiciones.

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Sin embargo, el Arsenal tiene que hacer frente a la lesión de su pilar defensivo, William Saliba, que mantendrá al defensa central francés fuera de los terrenos de juego durante los primeros meses.

Además, hay un factor intangible: ¿Habrá una pérdida de intensidad o motivación tras haber ganado, por fin, la liga?

Arteta está decidido a que eso no suceda.

Vuelven caras nuevas y conocidas

Bienvenido de nuevo, Marcus Rashford. El extremo inglés se ha reincorporado al Manchester United tras su cesión al Barcelona. Queda por ver si quiere quedarse en Old Trafford.

Y hola de nuevo a Frank Lampard, la leyenda de la Premier League con el Chelsea, que ahora es el entrenador del Coventry.

El Coventry, miembro fundador de la Premier League, descendió en 2001 y se vio sumido en tal caos financiero que el club perdió su estadio y acabó descendiendo hasta la cuarta división.

El ascenso de los Sky Blues es una de las historias más alentadoras del fútbol inglés y vuelven a la máxima categoría como uno de los tres equipos ascendidos, junto con el Ipswich y el Hull.

3,000 millones de dólares y subiendo

Inglaterra juega en otra liga en cuanto a capacidad de gasto, y el gasto de los clubes en nuevos jugadores en este mercado de fichajes ya se acerca a los 3.000 millones de dólares.

Los fichajes más caros hasta la fecha han sido todos centrocampistas: Morgan Rogers, al Chelsea, por 156 millones de dólares; Elliot Anderson, al Manchester City, por 155 millones de dólares; Sandro Tonali, al Tottenham, por 133 millones de dólares; y Guimaraes, al Arsenal, por 100 millones de dólares.

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El gasto neto del Chelsea asciende a casi 300 millones de dólares, mientras Alonso renueva la plantilla. El Tottenham ha gastado unos 300 millones de dólares solo en nuevos jugadores, en un cambio de rumbo tras quedar dos veces en el puesto 17.

El mercado de fichajes seguirá abierto dos semanas más, mientras que la actividad de traspasos se intensifica tras el Mundial.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.