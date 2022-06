Irad Ortiz alquilará en Inglaterra un tuxedo y sombrero por si acaso le tiene que extender la mano a la reina Isabel II de Inglaterra.

Lo que no necesitará buscar allá, porque desde acá lo lleva, es su habilidad para montar sobre grama, lo que hará desde este martes en el prestigioso evento de cuatro días llamado Royal Ascot en el hipódromo Ascot de Inglaterra.

“Allá hay muy buenos jinetes. Conocen la pista, el sistema. Nosotros vamos positivos, confiado en mí. Sé que tengo buenos caballos. Nada más estar allá es un sueño hecho realidad. Una victoria sería más que un sueño hecho realidad”, dijo sobre el hipódromo que cuenta con 300 años de historia.

Fresco de su victoria del sábado en el Belmont Stakes, Ortiz montará el martes a Golden Pal en el clásico King Stand Stakes, el mismo que en el pasado ha ganado el boricua John Velázquez. Ortiz ha conducido en Estados Unidos a Golden Pal a victorias como dos y tresañero en carreras del Breeders’ Cup. Curiosamente, en esa carrera correrá un caballo de nombre Arecibo.

El miércoles, Ortiz monta a Love Reigns en el clásico Queen Mary Stakes, mientras que el viernes tiene dos montas y el sábado una, todas en clásicos de grado. Todos sus caballos son entrenados por el estadounidense Wesley Ward.

El hermano de Ortiz, José Luis Ortiz también montará allá el viernes, en el Coronation Stakes, a Pizza Bianca, que es propiedad del chef y personalidad de televisión Bobby Flay. José Luis viene de ganar el Preakness Stakes hace un mes.

Irad Ortiz, levantando la copa del Belmont Stakes, tiene cinco montas en el evento Royal Ascot, comenzando este martes con el clásico Kind Stand Stakes. ( Frank Franklin II )

Irad dijo que se ha preparado bien para montar en Ascot, en donde se corre únicamente en grama y en donde las pistas no tienen formas de óvalo. Las carreras como mucho tiene un curva. Son mayormente recta.

El destacado jinete boricua que se pronuncia amante a la hípica dijo que ve las carreras de Inglaterra como fanático. Así dijo se crea una referencia del estilo de montar inglés.

“Amo esa pista. Es algo especial. Me levanto temprano y miro las carreras porque me encanta el track”, dijo quien también ha montado en los hipódromo de los Emiratos Árabes y Arabia Saudita. “Sé dónde están los 400 (metros), en donde los jinetes se empiezan a mover y voy a hacer mi plan. Veo qué caballos me puedan ganar y cuáles van a estar cerca de mí. Y trabajo las carreras”, dijo.

“Y voy a caminar la pista cuando llegue, para sentirla”, dijo quien tenía previsto arriba hoy lunes a Inglaterra.

Ortiz es considerado uno de los mejores jinete sobre grama en los Estados Unidos. De sus últimos cuatro triunfos en carrera de Grado 1, tres han sido sobre grama.