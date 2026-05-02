Roma. Alex Zanardi, el campeón italiano de automovilismo que se convirtió en medallista de oro paralímpico y cuya carrera estuvo marcada por dos accidentes que le cambiaron la vida, falleció. Tenía 59 años.

La familia de Zanardi anunció su muerte el sábado y que ocurrió el viernes por la noche.

“Alex murió en paz, rodeado del cariño de quienes estaban más cerca de él”, dijo la familia en un comunicado sin proporcionar una causa de muerte.

Zanardi resultó gravemente herido en 2020 en un accidente en su bicicleta de mano después de chocar contra un camión que venía de frente durante una prueba de relevos en la Toscana. En el choque, Zanardi sufrió un grave traumatismo facial y craneal y fue puesto en coma inducido médicamente.

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Champion. Fighter. Friend.



Alex Zanardi was relentless in pursuit, fearless in spirit, and unmatched in heart. His legacy reached far beyond the track as an inspiration to many. To us, he was family.



Rest in peace, Alex. pic.twitter.com/gE2gKnpbte — Chip Ganassi Racing ⚡️ (@CGRTeams) May 2, 2026

Casi 20 años antes, Zanardi perdió ambas piernas en un accidente de automovilismo.

“Italia pierde a un gran campeón y a un hombre extraordinario, capaz de convertir cada desafío de la vida en una lección de valentía, fuerza y dignidad”, publicó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la red social X.

“Alex Zanardi supo levantarse cada vez, afrontando incluso los desafíos más duros con determinación, lucidez y una fortaleza de espíritu verdaderamente excepcional. Con sus logros deportivos, con su ejemplo y con su humanidad, nos dio a todos mucho más que una victoria: nos dio esperanza, orgullo y la fuerza para no rendirnos nunca. En mi nombre y en el del gobierno, expreso mis pensamientos más sentidos y la cercanía más sincera a su familia y a todos los que lo quisieron. Gracias por todo, Alex”, añadió Meloni.

Zanardi ganó dos campeonatos de CART -1997 y 1998- en Estados Unidos antes de volver brevemente a la Fórmula Uno. Competía en Alemania en una prueba de CART la semana siguiente a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 cuando ambas piernas le fueron seccionadas en un accidente espantoso. La serie CART había decidido seguir con el programa por que ya estaba en Alemania en el momento de los ataques y no podía regresar a Estados Unidos.

Truly sorry to hear that Alex Zinardi has passed away, awful news. If anyone was an inspiration to so many people, it was Alex. Thinking of his family & friends. Farewell, Alex. pic.twitter.com/zPreBTMBtJ — Mark Whitelegge (@Mark_Whitelegge) May 2, 2026

Durante su recuperación, Zanardi diseñó sus propias prótesis y aprendió a caminar de nuevo. Luego centró su atención en el ciclismo de mano y se convirtió en uno de los atletas más destacados del mundo. Ganó cuatro medallas de oro y dos de plata en los Juegos Paralímpicos de 2012 y 2016, compitió en el Maratón de Nueva York y estableció un récord de Ironman.

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Cuando ganó una carrera paralímpica en 2012 en el circuito británico de Brands Hatch, donde había competido de joven como piloto, Zanardi celebró ese momento de cierre del círculo alzando su bicicleta con una sola mano mientras estaba sentado en la pista.

Su espíritu, voluntad y determinación le dieron al querido italiano una personalidad más grande que la vida. Cuando regresó a Estados Unidos en 2019 para competir con BMW en las Rolex 24 de Daytona sin su prótesis, fue el piloto más venerado en un grupo que incluía al campeón de F1 Fernando Alonso.

Zanardi utilizó autos especialmente adaptados con controles manuales para el acelerador y el freno para volver a correr después del accidente de 2001, y lo hizo lo suficientemente bien como para ganar carreras en varias categorías.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1, manifestó que estaba “profundamente entristecido por el fallecimiento de mi querido amigo”, y calificó a Zanardi como “una persona verdaderamente inspiradora, como ser humano y como atleta”.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) señaló en X que la carrera de Zanardi y su “trayectoria desde un accidente que le cambió la vida hasta convertirse en medallista de oro paralímpico lo convirtieron en uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo perdurable de valentía y determinación”.

Conocido por su sonrisa contagiosa y su imaginación para contar historias, Zanardi fue elogiado por el papa Francisco tras su accidente de 2020 como un ejemplo de fortaleza ante la adversidad. Francisco escribió una carta manuscrita de aliento en la que aseguró a Zanardi y a su familia sus oraciones.

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La familia de Zanardi añadió que “agradece a todos los que están compartiendo su apoyo en este momento y pide respeto durante este tiempo de duelo”.

La familia indicó que aún se anunciarían los detalles del funeral.

El Comité Olímpico Italiano pidió que se guardara un minuto de silencio en todos los eventos deportivos en Italia durante el fin de semana para honrar a Zanardi.

Zanardi, nacido en Bolonia, deja a su esposa, Daniela, y a su hijo, Niccolò.

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La periodista de automovilismo de AP Jenna Fryer, en Miami Gardens, Florida, y el periodista deportivo de AP James Ellingworth, en Düsseldorf, Alemania, contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.