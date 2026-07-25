Santo Domingo. La arecibeña Arelis Medina le dio este sábado a Puerto Rico su primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar el bronce en la prueba combinada de poomsae tradicional y estilo libre del taekwondo.

Menos de una hora después, su compañero puertorriqueño Luis Gabriel Colón hizo lo propio a nivel masculino.

Medina acumuló 7.94 puntos tras la suma de ambas rutinas. El oro quedó en manos de la guatemalteca María Higuerón, número uno del mundo en estilo libre, con 8.53, mientras que la plata fue para la mexicana Lee Seo, con 8.39.

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El resultado también representó la cuarta medalla centroamericana en la carrera de la veterana atleta.

“Estoy agradecida con Dios de dar nuevamente la primera medalla para Puerto Rico. Para mí es un honor representar a mi isla. Esto es lo que yo amo. Esta es mi pasión y estoy bien contenta”, expresó Medina a este medio tras conocer los resultados.

La boricua reveló que tuvo que adaptarse a un cambio inesperado en el formato de competencia apenas horas antes de salir al puso de combate.

“Nosotros íbamos a hacer la categoría individual tradicional y pareja freestyle. Pero justo hoy, el día de la competencia, me entero que era individual tradicional, individual freestyle y pareja freestyle. Yo no tenía rutina de individual freestyle, así que tuve que improvisar. En un momento me entró un poco de ansiedad, pero dije: ‘Ya yo estoy aquí, tengo que actuar. No me puedo quedar con los brazos cruzados’. Gracias a Dios todo salió bastante bien", contó la boricua.

En el poomsae, los atletas realizan secuencias de ataques y defensas que simulan un combate frente a un oponente imaginario.

Para Medina, la presea tiene un valor especial por todo el esfuerzo que implica mantenerse en este deporte.

“Esto es otra medalla para el currículum. Es sumamente importante para mí por el sacrificio que uno hace, el dinero que uno gasta para estar en estos lugares. Espero que tengamos más auspiciadores para seguir haciendo lo que yo amo y representar a Puerto Rico, a mi isla”, manifestó Medina.

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La arecibeña, además, destacó el nivel de la competencia regional.

“La competencia es superbuena porque aquí hay medallistas mundiales. El nivel es de lo mejor de lo mejor”, sostuvo.

Colón gana su primera medalla

En cuanto a Colón, consiguió este sábado la medalla de bronce en la prueba combinada de poomsae tradicional y estilo libre del taekwondo al acumular 8.16 puntos en su presentación para asegurar el tercer lugar del podio. El mexicano William Arroyo se llevó la medalla de oro con 8.82, mientras que el costarricense Víctor Antillano obtuvo la plata con 8.18.

La presea representó un logro especial para el atleta arecibeño, ya que se convirtió en su primera medalla en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de haber conquistado tres preseas panamericanas.

“Para mí significa mucho. El poomsae lamentablemente no está en los Juegos Olímpicos, así que solamente tenemos Centroamericanos y Panamericanos. Gracias a Dios ya había cumplido con ese sueño panamericano, pero los Centroamericanos son distintos. Yo crecí viendo Mayagüez 2010, siendo fanático de los Golden Boys, de Picky Soto y toda esa gente. Saber que puedo estar en un escenario donde ellos dejaron un legado y dejar el mío me llena de mucho orgullo”, expresó Colón tras lograr la medalla de bronce.

Al igual que Medina, quien antes había conquistado la primera medalla de Puerto Rico en estos Juegos -también de bronce-, la jornada presentó un reto inesperado para Colón. Ambos se enteraron esta misma mañana de la competencia que también disputarían la modalidad individual de estilo libre.

”Desde un inicio nos habían mencionado que el método de competencia iba a ser uno, y esta mañana nos enteramos que iba a ser distinto. Las preseas aumentaron, pero entonces había presión porque quizás no nos preparamos exactamente para lo que estuvimos haciendo esta mañana. Igual confiamos en nosotros, en nuestro talento y en el trabajo. Hicimos unos ajustes en los últimos minutos y las cosas salieron bien", explicó el atleta, de 28 años.

“Sabemos que hubiera sido distinto el resultado de haber tenido el tiempo y la preparación correcta para este individual, pero hicimos el trabajo que había que hacer”, agregó.

Más adelante en el día, Colón y Medina volverán al tatami para competir juntos en la prueba de parejas de estilo libre.