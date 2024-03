La estadía del decalista Ayden Owens Delerme en Puerto Rico tendrá su primer medidor este sábado, cuando compita en dos pruebas del Clásico Primaveral de Carolina, que es su primera competencia en este año olímpico.

Su estadía ya tiene una ganancia: su hablar en español, que está que corta.

“Vamos a ver”, dijo Owens cuando se le preguntó si aceptaba ser entrevistado en español.

Owens Delerme, es un atleta de ascendencia boricua y uno de los competidores de más alto perfil en la pista y campo boricua como campeón de la NCAA 2022, cuarto lugar en el Mundial 2022 y medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Ha estado entrenando en Puerto Rico desde el 2023, estableciendo su base en el Poli de San Germán y el Albergue Olímpico de Salinas, luego de haber hecho una carrera en varios estados de Estados Unidos, como California, Michican y Arkansas.

Y este sábado, en el Clásico Primavera de Carolina, verá acción en la pista y en el campo por primera vez desde que se mudó a Puerto Rico. Está inscrito en las pruebas de impulso de la bala y la carrera de 110 metros con vallas en la pista Basilio Rodríguez.

Ayden Owens-Delerme quiere ver en Carolina el resultado del entrenamiento que ha hecho en el impulso de la bala. ( Bernat Armangue )

Owens Delerme dijo que su participación en el Clásico Primaveral es una competencia para “romper el hielo”en la temporada 2024 y que la selección de pruebas en las que se inscribió tuvo que ver con estrategias y gustos.

“Esa una competencia para romper el hielo. No queremos hacer mucho”, dijo el atleta de las llamadas ‘pruebas combinadas’.

“Hemos trabajado mucho en la bala y quiero ver los resultados. Y la valla es un evento técnico, que es de mis mejores. Me gusta correr más vallas que pruebas planas”.

Owens Delerme está registrado en el clásico con un impulso de 15.27 metros. En la prueba hay 12 atletas inscritos, siendo el de mejor marca Bryce Foster, de la Universidad Texas A&M, con 19.73 metros. Foster es un especialista en impulso.

En los 110 metros con vallas, Owens Delerme está registrado con tiempo de 13.59 segundos, que es la mejor marca entre los 13 inscritos, incluidos atletas de la NCAA y de la LAI.

El decalista no compite desde agosto del 2023, cuando vio acción en el Mundial de Budapest. Entonces vio acción en el décalo y no terminó el evento. Seis meses han pasado desde la útima vez que tocó la pista para competir.

Pese a su inactividad, Owens Delerme tiene puntos suficientes de ranking mundial para estar clasificado al día de hoy a los Juegos Olímpicos París 2024. También puede garantizar su espacio en París 2024 si hace la marca mínima del décado previo a julio. La marca mínima es 8,460 puntos.

Dijo que desde entonces ha estado rehabilitando la molestosa rodilla izquierda que no cuidó por competir tanto en la NCAA, y agregó que se canta saludable y listo para competir con todas las fuerzas.

“Es la primera vez que no hago la temporada bajo techo porque he estado entrenando y rehabiltando, y estoy saludable. Mi rodilla está mejorando y estoy contento por eso. Ahora me siento mejor y creo que tengo la fuerza que no tenía en años pasados”, dijo sobre la rodilla que le ha estado dando problemas desde el 2022.

La rodilla izquierda es la que Owens Delerme usa para impulsarse en las pruebas de saltos, que en el caso del décalo son en los eventos de longitud, altura y pértiga.

Luego de Carolina, Owens Delerme apuntó a California como la sede del primer décalo que hará en el 2024. Se trata de la competencia llamada Mt. Sacs Relays, que tiene en calendario el 17 y 18 de abril el evento de décalo.

Allí estuvo en el 2022 y lo ganó con puntuación de 8,528 puntos. Y allí regresa este abril porque se siente bien en el lugar. Owens Delerme, de hecho, comenzó su carrera NCAA en California con la reconocida Universidad del Sur de California, también conocida por sus siglas como USC.

“Ese es el plan. Es una competencia en que he estado antes”, dijo.