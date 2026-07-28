La estelar lanzadora derecha Aleisha Ocasio tiró este martes un juego sin hits ni carreras en la victoria 3-0 de Puerto Rico sobre Venezuela en la fase preliminar del torneo de sóftbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con el triunfo, Puerto Rico cerró invicto la fase de grupos con marca de 3-0 y un promedio de carreras limpias permitidas (ERA) de 0.00.

La joya monticular de Ocasio llegó un día después de que las boricuas derrotaran por nocaut a República Dominicana.

El torneo continuará este miércoles con la Súper Ronda de cuatro equipos, instancia en la que Puerto Rico ya aseguró su clasificación.

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Ocasio no completó un juego perfecto debido a que golpeó a una bateadora venezolana.

Puerto Rico tomó ventaja de 1-0 y amplió la diferencia en la sexta entrada al capitalizar un error de la defensa venezolana para colocar el marcador 3-0, respaldo suficiente para la actuación dominante de Ocasio.

Eliana Enríquez y Macey Cintrón impulsaron carreras por Puerto Rico, que conectó nueve imparables. Cintrón y Alanah Rivera encabezaron la ofensiva con dos hits cada una.

Ocasio también aportó con el bate al irse de 4-1.