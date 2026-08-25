Nueva York. Los exjugadores de la NBA Enes Kanter Freedom y Royce White no pueden presentarse al draft de la WNBA, según informó el lunes una persona al tanto de la decisión.

Esta persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido al carácter delicado de la situación. No dio más detalles sobre los motivos por los que se determinó que los dos hombres no cumplían los requisitos.

Freedom y White han manifestado su intención de presentarse al draft del año que viene, pero la WNBA aún no se ha pronunciado públicamente sobre su elegibilidad.

La WNBA ha sido objeto de recientes debates sobre si se debería permitir que las mujeres transgénero —personas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer y que han realizado una transición para ajustarse a su identidad de género— participen en la liga. Nunca ha habido una jugadora de este tipo en la WNBA.

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Aunque el convenio colectivo de la liga establece que la WNBA está reservada a las mujeres, no incluye ninguna disposición más específica sobre la identidad de género ni el sexo asignado al nacer. Cuando anunciaron su intención de presentarse al draft, Freedom y White afirmaron que se identificaban como mujeres.

Freedom, que medía 6 pies y 10 pulgadas y pesaba 250 libras, jugó 11 temporadas en la NBA. White disputó tres partidos de la NBA.

Freedom fue expulsada del partido del domingo por la noche entre Indiana y Chicago tras un enfrentamiento con la escolta de las Sky, Natasha Cloud, al final del tercer cuarto.

Freedom estaba sentada junto a la línea de fondo con una camiseta negra en la que se leía: “MUJER, sustantivo. adulta humana femenina”.

Las Fever pidieron un tiempo muerto después de que Cloud anotara desde dentro a 1:22 del final del tercer cuarto. A continuación, Cloud chocó el pecho con su compañera Aicha Coulibaly antes de darse la vuelta y dirigirse hacia las Freedom.

Cloud, de 34 años, empezó a gritar y a señalar a Freedom, de 34 años, cuando ella se acercó a él. Freedom, que estaba de pie, extendió los brazos y dio un paso hacia la cancha, mientras el personal de seguridad y un puñado de jugadoras del Sky se interponían entre ambos.

Freedom se detuvo cerca de la canasta para defender su postura ante los miembros del servicio de seguridad mientras estos lo acompañaban fuera de la zona de juego. Se dio la vuelta, mostrando su camiseta, y animó al público a responder mientras se dirigía hacia el vestíbulo principal.

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Mantuvo una conversación con un grupo de agentes de policía antes de marcharse del Wintrust Arena.

“¡Me acaban de echar de un partido de la @WNBA por apoyar a las MUJERES!“, escribió Freedom en las redes sociales el domingo por la noche. ”¡Que os quede claro, ESTADOS UNIDOS!"

Cloud se reunió con el equipo y el servicio de seguridad de la liga tras el partido. No habló con los medios de comunicación.

La jugadora de las Fever, Sophie Cunningham, declaró en una entrevista de ESPN publicada el mes pasado que se oponía a que las niñas y mujeres transgénero compitieran en deportes femeninos, y desde entonces la liga se ha visto envuelta en debates sobre la participación de las personas transgénero. Freedom se unió a una pequeña concentración en apoyo a Cunningham frente al pabellón antes del partido.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.