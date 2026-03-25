La entrenadora puertorriqueña Gladys Rivera dirigirá la capacitación y talleres de natación de la Fundación Michael Phelps para maestros y entrenadores latinoamericanos de programas de Olimpiadas Especiales, informó Special Olympics Puerto Rico.

Rivera, coordinadora de natación para Special Olympics Puerto Rico y certificada como “Champion Coach” por la fundación del exnadador olímpico Michael Phelps, estará a cargo de impartir los talleres del nivel 2 del IM Training Program de la fundación. El evento se llevará a cabo el 25 y 26 de marzo en Costa Rica.

Este programa integral de enseñanza de natación incluye fases centradas en seguridad en el agua, aprendizaje del deporte, actividad en piscina, salud y metas personales, con un enfoque holístico para atletas con discapacidad intelectual.

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Gladys Rivera es la entrenadora boricua que la Fundación Michael Phelps enviará a Costa Rica para ofrecer unos talleres de capacitación. ( Suministrada )

“Es un reto grande que asumo con mucha responsabilidad y entusiasmo para seguir contribuyendo en la formación de entrenadores y asegurarnos de tener espacios llenos de oportunidades, calidad y enseñanza segura en la natación en Olimpiadas Especiales”, dijo Rivera en declaraciones sobre la capacitación, en la que participarán entrenadores de programas acreditados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La también maestra de educación física adaptada en la Escuela Víctor Parés Collazo de San Juan estará acompañada por la entrenadora venezolana Jennifer Angulo, quien también posee la certificación de “Champion Coach”.

Además de impartir talleres de natación, Rivera participará en el “Taller Regional de MATP en el Agua”, enfocado en el Motor Activity Training Program de Olimpiadas Especiales, dirigido a participantes con condiciones de desarrollo motor severas.

Rivera dijo que su nombramiento refleja “el compromiso y trabajo arduo” para fortalecer la alianza entre la Fundación Michael Phelps y Special Olympics International, proporcionando a los entrenadores las herramientas necesarias para ofrecer una instrucción adecuada, segura y de alta calidad.