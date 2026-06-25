Más del 85% de las competencias de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán de acceso gratuito para el público, anunció el jueves el Comité Organizador.

Según han reportado, la movida anunciada busca convertir el evento en una celebración deportiva de alcance nacional y garantizar escenarios llenos durante las justas.

Los Juegos se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Las competencias de gimnasia, balonmano, golf, fútbol, boxeo y ecuestre estarán entre las que requerirán boleto. En cambio, la mayoría de las disciplinas restantes podrán presenciarse sin costo y sin necesidad de reservar entradas.

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El comité explicó que solo algunas pruebas de alta demanda tendrán un cobro simbólico para controlar el aforo y facilitar la organización de los asistentes. Entre ellas figuran el baloncesto masculino, el voleibol femenino de sala, el béisbol, el atletismo y la natación.

Disciplinas como el baloncesto 3x3, voleibol de playa, ciclismo en sus distintas modalidades, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, sóftbol, surf, taekwondo, tenis, tiro con arco y vela, entre otras, serán de acceso libre.

Los organizadores señalaron que la medida busca equilibrar el acceso masivo del público con la seguridad, la comodidad de los espectadores y una adecuada gestión de los escenarios deportivos.

Asimismo, informaron que ya están disponibles a través de UEPA Tickets las entradas para la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, con un costo de 1,500 pesos dominicanos (unos 26 dólares).