Jasmine Camacho Quinn ya escribió varias resoluciones con miras a la temporada 2022 para la que ya se prepara y en la que tiene planes de dar en mayo una sorpresa a sus seguidores.

El 2022 es el primer año nuevo del ciclo olímpico, el que concluirá en los Juegos Olímpicos París 2024, y Camacho Quinn dejó saber unas cuantas de sus resoluciones, comenzando con el evento grande del 2022, el Campeonato Mundial de Atletismo en julio y el récord mundial en cualquier momento del año.

“Como he dicho, no me voy a detener en el oro olímpico”, dijo la medallista de oro en Tokio 2020. “Quiero lograr mucho más en este deporte y seguir dando orgullo a mi país. Creo que dos metas claras son ganar el Campeonato Mundial y romper el récord mundial”, dijo la atleta que se espera también compita en la Diamond League.

El Campeonato Mundial se celebrara entre julio y agosto en Oregon, Estados Unidos. La sede del evento es el estadio Heyward en donde la boricua dominó los 100 metros con vallas de Grand Prix 2021 de Estados Unidos con tiempo de 12.46 segundos.

El récord mundial, mientras tanto, está en 12.20, no muy distante del 12.26 que es la marca personal y olímpica de la boricua. Camacho Quinn hizo el 12.26 en las semifinales de Tokio 2020.

El récord pertenece a la estadounidense Kendra Harrison desde el 2016. De hecho, en la final de Tokio 2020, Camacho Quinn venció a Harrison por primera vez en cinco enfrentamientos.

Como cuestión de hechos, el coach de Camacho Quinn dijo que su atleta hubiese quebrado el récord mundial en Tokio 2020 si la final se hubiese corrido horas después de las semifinales. Las semifinales y la final de Tokio 2020 se corrieron con un día de descanso entre medio. El coach de la boricua es el irlandés John Coghlan.

Jasmine Camacgo-Quinn se acercó el 1 de agosto al record mundial de 100 metros con vallas y buscará en el 2022 quebrarlo. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Para lograr tanto, la atleta dijo que se tiene que mantener saludable y consistente y agregó que comenzará la temporada 2022 con carreras planas y bajo techo, como hizo en el 2020, cuando inició sus competencia en febrero y marzo con carreras de 200 metros.

“Otra meta es mantenerme saludable y consistente. Quiero ganar todas las carreras que haga y mantener lo más posible mi racha de carreras en que no me derrotan”, dijo.

Camacho Quinn ganó 15 de 16 carreras de 100 metros con vallas en el 2021. La única carrera que no ganó fue a causa de una descualificación. Pero en carreras que completó tiene una racha de 15 pruebas si ser derrotada.

La atleta dijo que comenzaría a correr al aire libre en abril, como es usual en el atletismo de Estados Unidos, en donde el invierno da forma a los calendarios que inician bajo techo en los primeros tres meses del año.

Luego, dijo que tiene una carrera sorpresa para mayo.

“Planifico hacer carreras sin vallas y bajo techo este invierno para caer en condición y hacer la transición de mi entrenamiento a la competencia. Comenzaré a competir al aire libre en abril, pero mi primera carrera grande será en mayo. No quiero dañar la sorpresa, pero será en un lugar bien cerca a Puerto Rico. Y cuando digo cerca quiero decir ‘bien cerca’”, dijo.

Camacho Quinn tuvo un 2021 consagratorio. Dominó los 100 metros con vallas desde el día uno en abril hasta que ganó el oro olímpico en agosto. Las cuatro mejores marcas de la temporada le pertenecen.

Jasmine Camacho-Quinn comenzó una relación con Liberty Puerto Rico. ( Suministrada )

Sus metas para el 2022 no se limitan a la pista, según precisó.

Detalló que quiere seguir desarrollando su potencial comercial y su relación con Puerto Rico, que comenzó siendo el país que escogió representar por que es la patria que vio nacer a su madre pero que se ha convertido en su Isla.

“Profesionalmente, he desarrollado socios en Puerto Rico como Liberty Media. Me han ayudado a devolverle a Puerto Rico el cariño y a motivar a esos que necesitan inspiración. De verdad que quiero desarrollarme en el ambiente. Soy joven y tengo mucho camino por recorrer en este deporte. Y quiero convertirme en una profesional, tanto dentro como fuera de la pista”, dijo.