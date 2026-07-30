Santo Domingo. Kristen Moreno ha alcanzado en la noche de hoy jueves un nuevo triunfo que la coloca al frente en la lucha por el puesto de atleta más valiosa de la delegación de Puerto Rico hasta el momento en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La puertorriqueña conquistó su tercera medalla de oro en la natación aquí al imponerse en los 100 metros mariposa con tiempo de 58.79 segundos, lo que igual a sus previos logros en estos juegos es una nueva marca nacional y un nuevo récord para los juegos.

Su registro mejora la marca de los juegos, que era de la mexicana Miriam Guevara y de 59.31 segundos; y mejora la nacional, que le pertenecía desde el 2024 y era de 59.63 segundos.

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El miércoles hizo lo propio en los 400 metros combinados individuales con tiempo de 4:44.87. Superó la marca de 4:45.47 que ella misma había establecido en los Juegos de San Salvador 2023.

El martes también ganó los 200 metros combinados individuales con nuevo registro de 2:12.16. Dejó atrás su propia marca que era de 2:13.74 desde San Salvador 2023.

Con este nuevo oro, la nadadora boricua continúa ampliando su legado como una de las principales figuras de la natación puertorriqueña en el ciclo centroamericano, con nueve medallas en tres ediciones de los Juegos: siete de oro y dos de bronce.

En la prueba de hoy, Miranda Grana de México se quedó con la plata con tiempo de 58.89 y Jianna Amores de República Dominicana se quedó con bronce con 59.19.