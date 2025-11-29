Los fanáticos de la velocidad tienen una cita el domingo, 7 de diciembre, en la Salinas Speedway, donde se celebrará la histórica edición número 63 de “Las 3 Horas Valvoline 2025”, la competencia de circuito más importante de Puerto Rico y una de las más emblemáticas del Caribe.

La actividad se extenderá de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., con la carrera principal programada para iniciar a la 1:00 p.m., prometiendo un espectáculo cargado de adrenalina, tradición y autos de alto rendimiento.

“Más de 40 autos y sobre 60 pilotos locales e internacionales formarán parte de esta jornada que promete emociones de principio a fin. Los fanáticos podrán disfrutar de autos exóticos y máquinas de alto rendimiento compitiendo por lograr el mejor tiempo por vuelta”, expresó Luis Reyes, piloto y productor del evento.

Entre los corredores boricuas destacados estarán Bryan Ortiz, José “Pepo” Besosa, Fabianne Besosa, Marcos Vento, Richard Benítez y Alfonso Díaz.

A ellos se unirán figuras internacionales como Tomás Urbaez, José Gabriel Luz y Cristian Bonnet de República Dominicana, así como Stuart McAleer de Escocia y varios invitados sorpresa de Estados Unidos, elevando el nivel competitivo de la carrera.

El evento contará con dos categorías principales: STU, la división más rápida con autos diseñados para alcanzar velocidades impresionantes, y Bispec, que ofrece intensidad y rivalidad con competencia rueda a rueda. Ambas garantizan un espectáculo diverso y dinámico para los aficionados del circuito.

Como novedad, esta edición tendrá un livestream oficial a cargo de Acelerando RD, con cuatro cámaras y narración en vivo, disponible en el canal de YouTube @AcelerandoRD, permitiendo que los seguidores dentro y fuera de Puerto Rico puedan vivir la experiencia completa.

“Las 3 Horas Valvoline son parte esencial de la historia automovilística de Puerto Rico. Cada año reunimos talento local e internacional para ofrecerle al público una experiencia única de velocidad, tradición y adrenalina. Esta edición será histórica, y queremos que las familias vengan a vivirla con nosotros”, finalizó Reyes.

La entrada tiene un costo de $15.00, mientras que los niños entran gratis, ofreciendo así una oportunidad accesible para disfrutar de una de las competencias más esperadas del país.